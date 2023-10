Il pupillo tradisce Giuntoli: ha scelto il Napoli

Niente da fare per la Juventus: il giocatore, che tanto piace a Giuntoli, preferisce vestire la maglia del Napoli. Il punto della situazione

E’ un periodo complicato per il calcio italiano e parlare di mercato non appare proprio il momento migliore. La vicenda scommessa, come era prevedibile, si sta allargando a macchia d’olio e sta facendo le sue prime vittime.

Tra queste c’è certamente Fagioli, che non potrà più dare una mano alla Juventus per l’intera stagione. Un guaio non da poco per i bianconeri, che hanno già perso Paul Pogba per doping. Un doppio stop, che spingerà inevitabilmente Giuntoli ad acquistare un nuovo centrocampista. Per Massimiliano Allegri, al momento, le scelte appaiono davvero obbligate e un rinforzo in mediana è indispensabile.

In questi giorni si stanno facendo parecchi nomi. Tra i preferiti c’è Khephren Thuram, ma la valutazione di 40 milioni di euro, fatta dal Nizza, rende la pista più che complicata. Attenzione, inoltre, a quella che porta a Samardzic, pronto a fare il salto di qualità in una big. I rapporti con l’Udinese sono ottimi e l’affare potrebbe davvero decollare.

Sul taccuino di Giuntoli ci sono comunque diversi nomi, come quello di Zielinski. Il calciatore del Napoli, che l’attuale dirigente bianconero, per ovvi motivi, conosce molto bene rappresenta un’opportunità di mercato, essendo in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Calciomercato Juventus, no di Zielinski: vuole il Napoli

Secondo quanto riportato da Radio Marte, Giuntoli avrebbe avuto dei contatti con l’agente di Zielinski, Bartolomej Bolek, senza, però, ottenere il gradimento del calciatore.

Il polacco, infatti, non vorrebbe andare alla Juventus, essendo desideroso di chiudere la carriere con la maglia del Napoli. Al momento, dunque, sembra tramontare l’ipotesi Zielinski per la Juventus. Le cose, però, chiaramente, potrebbero cambiare da un momento all’altro, soprattutto se il club azzurro e l’ex Empoli non dovessero trovare un accordo sul prolungamento del contratto. I contatti tra le parti ci sono stati, ma andrebbero sistemati ancora alcuni dettagli, tra cui quelli relativi alle commissioni per gli agenti.