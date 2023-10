Fa discutere l’assenza di Zhang: gli scenari sulla cessione dell’Inter

Il presidente dell’Inter Steven Zhang è ormai lontano da Milano da tre mesi e difficilmente sarà presente fisicamente all’Assemblea dei soci del 26 ottobre

Respira la famiglia Zhang. Dalla Cina sono è in arrivo un importante finanziamento per Suning dopo la grave crisi degli ultimi anni (dovuta in gran parte alla pandemia) e che ha ha fatto perdere all’azienda di famiglia oltre 26 miliardi di euro.

Per gli Zhang – scrive la testata cinese ‘Caixin’ – sarebbe in arrivo un finanziamento di 650 milioni di dollari (al cambio circa 615 milioni di euro) per risollevare Suning dopo le gravi perdite degli ultimi anni dovuti appunto soprattutto alla crisi causata dal Covid. L’aiuto dello stato cinese avrà però dei risvolti solo in minima parte sull’Inter e sulle casse societarie del club nerazzurro. Sulla società interista pende sempre il debito da 400 milioni di euro con il fondo statunitense Oaktree in scadenza il prossimo maggio e che Steven Zhang potrebbe rifinanziare a interessi però ancora più alti.

Inter, Steven Zhang non sarà a Milano per l’Assemblea dei soci

Si fanno quindi sempre più insistenti le voci su un possibile passaggio di mano entro la fine della stagione calcistica, anche se al momento non sono arrivare ancora offerte ufficiali sul tavolo della sede di Viale della Liberazione.

Gli advisor Goldman Sachs e Raine Group stanno setacciando sul mercato eventuali acquirenti per l’Inter e negli ultimi tempi hanno riscontrato l’interesse concreto di un gruppo arabo, che starebbe valutando una proposta economica da 1,3 miliardi di euro per accontentare le richieste di Zhang per cedere il club. Intanto il presidente nerazzurro rimane lontano da Milano e difficilmente sarà presente fisicamente all’Assemblea dei soci in programma il 26 ottobre, dove verrà approvato l’ultimo bilancio del club per nerazzurro con una perdita di circa 85 milioni di euro. Zhang è lontano dall’Italia ormai da tre mesi e sarà presumibilmente collegato in videoconferenza: prossimamente, oltre al già noto interesse del fondo arabo, anche diversi gruppi statunitensi potrebbero farsi avanti per l’acquisizione dell’Inter.