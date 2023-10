Cento milioni di euro per Vlahovic: la Juventus cambia i suoi piani

Cambia drasticamente la strategia di mercato della Juventus intorno al suo miglior centravanti

Dopo aver avuto un grande impatto sulla nuova stagione, Dusan Vlahovic è stato costretto a perdersi gli ultimi due appuntamenti in campionato della Juventus a causa di una fastidiosa lombalgia. Un infortunio che l’attaccante serbo sembra essersi lasciato alle spalle, come testimoniato dal suo rientro in gruppo nella sessione odierna.

Mai come quest’anno, il centravanti si sente leader di una Juve che vede in lui e Chiesa due talenti purissimi su cui fare pieno affidamento. Una responsabilità che ha raccolto con entusiasmo e grande attaccamento alla maglia, togliendosi dal mercato nonostante le voci insistenti della scorsa estate. Una fame di riscatto che ha subito convertito in campo a suon di reti, mettendo a segno 4 gol nelle prime sei partite disputate in campionato prima dell’infortunio alla schiena.

Ad attenderlo dopo la sosta ci sarà il Milan, in uno scontro d’altissima classifica dal sapore di scudetto. Fuori dal rettangolo verde, invece, ad aspettarlo sono i soliti rumors dall’estero. E’ inevitabile che un calciatore del suo talento piaccia non poco anche alle migliori big d’Europa. Se in estate il Chelsea timidamente aveva avanzato dei contatti con la Juve, ai ‘Blues’ si sarebbero adesso aggiunte altre due società enormi come Arsenal e Real Madrid.

Calciomercato Juve, pronta un’asta da 100 milioni per Vlahovic

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes’, i tre club non sarebbero affatto spaventati dalla posizione difensiva assunta nelle ultime settimane dalla Juve per Vlahovic.

Lo stesso club bianconero, che ritiene quasi incedibile l’attaccante serbo, starebbe cercando di trarre il massimo vantaggio dalla contesa internazionale rilanciando al rialzo il valore del cartellino dell’ex Fiorentina. Da una richiesta che sino alla scorsa estate si aggirava intorno agli 80 milioni di euro, si potrebbe arrivare ad una maxi valutazione da circa 100 milioni di euro. Cifre che proprio nei mesi scorsi Chelsea, Arsenal e Real Madrid hanno dimostrato di saper offrire pur di arrivare agli obiettivi di mercato prefissati. Somme che farebbero vacillare chiunque e che costringerebbero la Juventus a lasciare andare uno dei pezzi pregiati della propria rosa.