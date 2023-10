Accordo a sorpresa, il grande ex spiazza tutti

Resta tutto da scrivere il futuro di Carlo Ancelotti: il tecnico allontana le voci che lo vorrebbero già promesso sposo della Nazionale brasiliana

Potrebbe delinearsi un clamoroso scenario futuro per Carlo Ancelotti: il tecnico di Reggiolo sembrava essere in procinto di diventare nuovo ct del Brasile, ma le cose non stanno così.

Potrebbe spiazzare tutti Carlo Ancelotti, attualmente sulla panchina del Real Madrid con cui ha un contratto in scadenza il prossimo 31 maggio. Una data dopo la quale il tecnico di Reggiolo dovrebbe intraprendere la sua prima avventura da commissario tecnico, sulla panchina della Nazionale del Brasile. Il condizionale però è d’obbligo, almeno stando alle parole del diretto interessato e alle indiscrezioni che arrivano dalla Spagna.

In particolar modo, stando a quanto riportato da El Chiringuito nelle scorse ore, la priorità del club di Florentino Perez è che Carlo Ancelotti continui a essere l’allenatore dei Blancos anche al termine della corrente stagione. Lo stesso Ancelotti avrebbe dato un ultimatum alla società: senza rinnovo di contratto entro fine anno solare, accetterà la proposta della Federcalcio brasiliana. Eppure lo stesso tecnico, intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport ha smentito la possibilità di diventare il nuovo commissario tecnico della selezione verdeoro: “Ci sono molte chiacchiere e voci in giro” ha sottolineato, assicurando “che in questo momento sto benissimo al Real Madrid e non ho intenzione di andare via”.

Futuro Ancelotti tra Madrid e Brasile: la situazione

Eppure lo scorso agosto il presidente della Federcalcio brasiliana, Ednaldo Rodrigues, si è lasciato andare ad una dichiarazione tutt’altro che enigmatica: “Diniz ha fatto un lavoro che fin da subito ho capito essere innovativo”, concludendo: “È un allenatore che propone un gioco molto simile a quella del commissario tecnico che arriverà dopo la Coppa America, Ancelotti”.

Insomma, da tempo la Federcalcio brasiliana sembra essere sicura dell’arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina della Seleção, ma da qui a fine dicembre il tecnico ex Milan potrebbe cambiare le carte in tavola e decidere di continuare la sua avventura sulla panchina del Real Madrid dopo anni di vittorie e successi tra Spagna e competizioni europee.