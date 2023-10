Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 17 ottobre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 17 ottobre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 17 ottobre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Fagioli arriva lo stop”. Scommesse: lo juventino patteggia: sì allo sconto ma perderà tutta la stagione. Italia: serve un martedì da leoni. Terrore a Bruxelles: due morti, Belgio-Svezia sospesa. Taremi già a gennaio: ecco il piano dell’Inter per il regalo a Inzaghi. Milan, David resta sempre i cima ai pensieri: l’idea è giocare d’anticipo.

“A casa nostra”, così apre il Corriere dello Sport nell’edizione odierna. L’Italia sfida Kane: vale l’Europeo. Bruxelles, l’Isis uccide: terrore allo stadio. Scommesse sul calcio: Tonali pronto a parlare. Conte: Vorrei allenare la Roma e il Napoli.

L’apertura in prima pagina di Tuttosport: “Samardzic, primi sì alla Juve”. Vlahovic ha già chiamato il talento serbo dell’Udinese: “Dai, vieni da noi”. Conte: “Juve pentito di averti lasciato”. Ci vuole un’Italia d’oro. Toro: Zapata si rigenera con Pellegri. Orrore a Bruxelles: terrorista uccide due tifosi svedesi. L’esperto: “Il 90% dei calciatori scommette”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 17 ottobre 2023

Un occhio come sempre anche ai principali quotidiani esteri, quest’oggi diamo uno sguardo in Inghilterra e Spagna.

La prima pagina del Daily Express: “Jeer we go again”. Spazio ovviamente al match di stasera a Wembley tra Inghilterra e Italia con le parole del Ct inglese Southgate. “En estado de alerta”, scrive in Spagna il quotidiano AS. Diversi nazionali di Ancelotti torneranno a Madrid solo 72 ore prima della trasferta del Real contro il Siviglia.