Ranieri perde i pezzi: la Nazionale li manda ko

Problema per Ranieri in vista della prossima partita di campionato; il tecnico deve fare i conti con alcuni infortunati

La sosta per le nazionali è quasi terminata e nel prossimo weekend si tornerà in campo con i match dei club; in Serie A gli occhi saranno puntati su San Siro dove si giocherà la super sfida tra Milan e Juventus. La nona giornata del massimo campionato italiano, però, mette di fronte due squadre in grande difficoltà; stiamo parlando di Salernitana Cagliari, un vero e proprio scontro salvezza considerando la situazione dei due club.

Per quanto riguarda il Cagliari, l’inizio di stagione è stato decisamente negativo; zero vittorie, due pareggi, sei sconfitte con soli tre gol fatti e ben sedici subiti. Bisogna cambiare passo e serve farlo il prima possibile; la prima sfida dopo la sosta delle nazionali, come detto, sarà contro la Salernitana e per i ragazzi di Ranieri sono obbligatori i tre punti.

L’esperienza dell’allenatore potrà essere utile ad una squadra che deve trovare il modo di risalire la classifica; il tecnico, però, deve fare i conti con gli infortunati. La pausa per le nazionali non è stata poi di grande aiuto nei confronti del Cagliari; preoccupa (considerando l’importanza del giocatore) la situazione Luvumbo con l’attaccante ad aver saltato il match amichevole contro Mozambico.

Il classe 2002 farà di tutto per recuperare la miglior condizione possibile ed essere, almeno, in panchina con la possibilità di aiutare i propri compagni in caso di necessità. Oltre a Luvumbo bisogna parlare anche di Hatzidiakos, difensore greco alle prese con un problema al quadricipite; situazione da valutare ma, al momento, sembra veramente complicato che possa essere a disposizione di Ranieri per il match in casa della Salernitana.

Cagliari, Ranieri e il discorso infortunati: non solo Lapadula

Abbiamo parlato di Luvumbo e Hatzidiakos e della loro situazione con l’attaccante che proverà ad essere almeno in panchina mentre per il difensore è più complesso. Ranieri deve fare i conti anche con altri giocatori infortunati e che il tecnico spera di recuperare il prima possibile; iniziamo da Lapadula e la voglia, da parte del centravanti, di essere nuovamente a disposizione del tecnico. Il classe 1990 spera di essere convocato o per il match con il Frosinone del ventinove ottobre o per il successivo, contro il Genoa in programma il cinque novembre.

Bisogna poi parlare di Mancosu, operato nella scorsa estate e con la voglia di mettere la sua esperienza e la sua qualità a disposizione di Ranieri; il giocatore è in via di recupero e spera di essere convocato per il match in casa della Salernitana. Ancora lunga la strada per Rog che, nel corso della preparazione estiva, ha subito la rottura del crociato; il centrocampista dovrebbe tornare arruolabile con l’arrivo del nuovo anno. In difesa si allenano a parte Capradossi e Dossena con il secondo pronto a tornare al centro della difesa.