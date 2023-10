“Panchina curativa”: ‘cacciato’ durante Inghilterra-Italia

L’Italia in campo contro l’Inghilterra per la qualificazione ad Euro 2024 ma un big azzurro si prende le critiche dei tifosi: subito in panchina

Una sfida tanto difficile, quanto affascinante. L’Italia di Luciano Spalletti è di scena a Wembley contro l’Inghilterra di Southgate. Obiettivo vincere per avvicinarsi alla qualificazione ad Euro 2024, ma la missione non è affatto semplice.

A dimostrarlo sono i primi 45 minuti di gioco con gli azzurri costretti a difendersi davanti alle folate offensive della Nazionale dei Tre Leoni. L’Italia però trova il vantaggio al primo affondo offensivo con Scamacca su cross di Di Lorenzo. Lo stesso capitano del Napoli commette poco dopo fallo da rigore su Bellingham, permettendo a Kane di pareggiare i conti.

Un 1-1 comunque positivo per gli azzurri, anche se non tutti gli undici in campo stanno fornendo una prestazione positiva. Tra i meno apprezzati dai tifosi sui social c’è Nicolò Barella, preso di mira soprattutto per un’azione avvenuta sull’1-0 per l’Italia quando il centrocampista dell’Inter ha perso palla da buona posizione tentando un velleitario colpo di tacco.

Critiche anche a Frattesi, anche lui protagonista di un’azione pericolosa sull’1-0, fallita, mancando lo stop decisivo.

Inghilterra-Italia, Barella e Frattesi nel mirino: “Centrocampo più scarso della storia”

Ecco allora che definisce il duello interista come il centrocampo più scarso della storia italiana, mentre c’è chi apostrofa Barella come un fabbro.

Molte le critiche al centrocampista dell’Inter che qualcuno ‘condanna’ a 100 frustate per quel colpo di tacco che ha fatto sfumare una buona occasione da gol. In generale Barella non riceve grandi complimenti e c’è chi sottolinea come le sue prestazioni negative vadano avanti ormai da un po’: “Quest’anno è proprio fuori fase”.

Ecco alcuni post pubblicati su X:

Frattesi Barella centrocampo più scarso della nostra storia

chi l'avrebbe mai detto — champagnegobbi🍹 (@alessi0oo) October 17, 2023

Barella è proprio un fabbro — Andre (@Andrea27___) October 17, 2023

Il colpo di tacco di Barella da 100 frustate — Đăņì3łê (@dmar1210) October 17, 2023

Barella quest'anno è veramente fuori fase — Julian Ross 🇭🇰🇹🇼🇷🇪 (@JulianRoss79) October 17, 2023

Frattesi e Barella i peggiori — marcus x (@marcuscapx) October 17, 2023