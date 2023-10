Milan-Inter, derby scudetto: il ‘botta e risposta’ tra Scaroni e Marotta

Derby a distanza tra Milan e Inter: le parole di Scaroni e Marotta sulla sfida scudetto e la vetta della classifica

Il derby di campionato continua a giocarsi in ogni giornata. Dopo otto giornate il duello scudetto ad ora è proprio quello che vede protagoniste le due squadre meneghine che si stanno sfidando a distanza dopo lo scontro diretto dominato dai nerazzurri. Alla seconda sosta per le nazionali, nonostante la sconfitta del 16 settembre scorso, c’è proprio la squadra di Stefano Pioli che ha vinto le altre sette partite e ha due punti di vantaggio su Inzaghi.

Più giù di un paio di punti c’è la Juventus che si candida a essere l’outsider scudetto, visto che l’obiettivo dichiarato da Allegri è la Champions League. Ma intanto il Milan si gode la testa della classifica a pochi giorni da un altro big match, proprio contro i bianconeri. A questo proposito ha parlato anche il patron dei rossoneri Paolo Scaroni, che era presente all’evento benefico WEmbrace Sport, a suppporto di art4sport, l’associazione Onlus di Bebe Vio, campionessa paralimpica. “Questo evento è diventato il simbolo dello sport inclusivo che sta nelle missioni della nostra Fondazione Milan. Fondazione Milan e Bebe sono affratellati da questo sforzo per fare dello sport un momento di inclusione. Bebe è una forza della natura, può fare qualunque cosa”, le parole a ‘Sky Sport’ del presidente.

Sfida scudetto tra Inter e Milan: le parole di Marotta e Scaroni

Inevitabile anche un commento proprio sul Milan capolista: “Veramente eravamo già stati in alto nelle classifiche in passato, ma a me piace essere in alto in classifica a fine campionato. Quello che avviene nel frattempo sì, mi dà un certo piacere, però mi piace di più alla fine”.

Insomma, guardare tutti dalla cima è sempre una bella sensazione ma l’obiettivo resta solo solo scudetto e quindi il primo posto all’ultima giornata. Non si nasconde Scaroni, che non si pone limiti: “È quello che vogliamo. Io voglio vincere tutte le partite”. All’evento era presente anche Beppe Marotta: “Ma non abbiamo parlato di stadio”, ha assicurato il patron. L’ad dell’Inter ha risposto invece così alla questione vetta della classifica: “Tornare primi? Ci godiamo la serata, poi con calma ragioneremo su altre realtà”.