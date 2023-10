Matteo Cancellieri come sta andando all’Empoli? La Lazio lo osserva

Cancellieri trova spazio all’Empoli, dopo le tante panchine alla Lazio. I voti di inizio campionato lo rendono affidabile al Fantacalcio?

Matteo Cancellieri è un attaccante romano, classe 2002, militante nel club di Serie A dell’Empoli. Nel corso della stagione 2023/2024 è in prestito dai biancocelesti della Lazio, per aumentare il minutaggio e avere più chance di mostrare le sue capacità – peraltro il giocatore è nel giro della nazionale Under-21 italiana e intende confermarsi.

Nel corso di questo articolo faremo il punto sul suo inizio di campionato, sul rendimento nell’ultima partita e sui Fantavoti ottenuti finora. Cancellieri è da ritenersi un acquisto affidabile al Fantacalcio? E sta mostrando numeri e statistiche interessanti? Ecco i dettagli sul suo inizio di campionato.

Come ha giocato Cancellieri nell’ultima gara contro l’Udinese

L’Empoli delle prime otto giornate di Serie A ha avuto non pochi problemi a fare punti. Ci ha rimesso il posto in panchina il tecnico Paolo Zanetti, esonerato per far posto da Aurelio Andreazzoli. L’esonero era giunto dopo la sconfitta per 7-0 subita nella gara di campionato all’Olimpico contro la Roma.

Al momento il club toscano continua ad essere in piena zona retrocessione, con una vittoria, un pareggio e ben sei sconfitte, e dunque società e tifoseria si aspettano un cambio di marcia al ritorno alle gare di campionato, dopo lo stop per gli impegni della nazionale.

Qual è stata la prestazione di Matteo Cancellieri nell’ottava di campionato contro l’Udinese? Ebbene, la gara per lui si è conclusa con un voto senza infamia e senza lode, un sei che arriva al termine di una gara senza gol, tra due squadre che si trovano nei bassifondi della classifica e bisognose di punti per risalire la china.

Cancellieri era partito abbastanza bene, con un vivace primo tempo con vari spunti e giocate partite dai suoi piedi. Nel secondo tempo il calo e l’errore proprio negli ultimi minuti della partita, su un pallone che avrebbe potuto dare la vittoria ad una squadra che, nel complesso, ha giocato meglio dell’Udinese. Cancellieri ha mancato di lucidità nei momenti chiave.

Cancellieri, i voti al Fantacalcio

Finora Matteo Cancellieri, in questo difficile avvio di campionato dell’Empoli, è stato una delle certezze tra i titolari. E’ entrato in campo in tutte le otto gare, spesso anche partendo dal primo minuto, ma nell’insieme non ha ancora inciso come potrebbe nelle sue potenzialità.

Ciò che non manca quasi mai nelle sue gare è l’impegno e il sacrificio, anche se più volte ha faticato finora a trovare i giusti equilibri ed automatismi in un club in cui è in prestito da quest’anno.

Talvolta non precisissimo nelle giocate, oppure un po’ macchinoso e frenetico per la voglia di far bene: nelle prime quattro gare di Serie A stagione 2023/2024 sono arrivate infatti quattro insufficienze, culminate con un 4,5 alla quarta gara Roma – Empoli, con cartellino giallo.

Alla quinta di campionato l’ingresso negli ultimi minuti contro l’Inter non gli ha permesso di ottenere una valutazione per il Fantacalcio, mentre in due delle ultime tre gare le cose sono andate un po’ meglio. E’ arrivato un 8 in Empoli – Salernitana alla sesta giornata (una assist per lui), poi una controprestazione nella gara con il Bologna (un Fantavoto pari a 5), fino ad arrivare all’ultima gara contro l’Udinese.

Cancellieri come ha commentato su Instagram

L’ala d’attacco in forza all’Empoli, come molti suoi colleghi in squadra e altrove, ha un profilo Instagram dove commenta le partite della propria formazione o manifesta il proprio attuale stato d’animo.

Ebbene, il suo ultimo post sul celebre social network risale al 7 ottobre scorso, e dunque ai giorni successivi rispetto all’ultimo impegno contro l’Udinese. La foto lo ritrae con la maglia dell’Empoli e nessun commento personale. Probabilmente l’intenzione è quella di mantenere il contatto social con i tifosi, ma mantenendo un profilo basso in considerazione dei risultati non esaltanti del club in questo periodo.

Siamo certi però che in caso di prestazioni convincenti, sue e della squadra, non mancherà di evidenziarle con nuovi post, per condividere le emozioni positive con i tifosi dell’Empoli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Cancellieri (@cancellierimatteoo)

Cancellieri nella probabile formazione della partita Fiorentina – Empoli

Nella nona giornata di campionato, l’Empoli tornerà alle gare dopo lo stop del torneo di A per gli impegni della nazionale in chiave qualificazione ai campionati europei del 2024 – affrontando in trasferta una squadra temibile e in buona forma.

I toscani se la vedranno infatti con la Fiorentina, che al momento naviga nei piani alti della classifica di A e ha tutta l’intenzione di confermare quanto di buono fatto finora. L’Empoli proverà a rovinargli i piani di vittoria e a fare punti, visto che la posizione in classifica non la fa stare di certo tranquilla.

Quale potrebbe essere l’undici titolare che manderà in campo mister Andreazzoli? Eccolo di seguito: Berisha; Cacace, Luperto, Ismajli, Ebuehi; Maleh, Grassi, Marin; Baldanzi; Cancellieri, Caputo.

Per chi gioca al Fantacalcio è importante sapere quali sono i favoriti per giocare dal primo minuto, onde evitare brutte sorprese schierando calciatori che potrebbero non entrare in campo, o subentrare con un minutaggio insufficiente al fine del Fantavoto. Su Cancellieri non paiono esservi particolari rischi.

Cancellieri nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Come è noto, le statistiche sintetiche non dicono tutto del profilo di un atleta e della sua attuale condizione mentale e fisica. Ma sono interessanti per avere una valutazione rapida e specialmente chi gioca al Fantacalcio, potrebbe averne bisogno.

I numeri indicano quanto segue:

Partite a voto: sette;

Gol: zero;

Assist: uno;

Ammonizioni: due;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 5,71.

Sicuramente un inizio sotto le aspettative per Matteo Cancellieri ma già ora un numero di partite con Fantavoto, superiore a quelle della scorsa stagione quando, alla Lazio, riuscì a trovare pochissimo spazio e a prendere voto soltanto in 6 gare in tutto.

Matteo Cancellieri è una scelta affidabile al Fantacalcio?

Alla domanda che non pochi giocatori si pongono, va risposto con un sì – sulla carta. Dalla sua il calciatore ha l’età, essendo un classe 2002, e le abilità. Si tratta infatti di un’ala d’attacco di piede sinistro che può giocare su tutte e due le fasce di un attacco a tre. Ma, come nel caso dell’Empoli, è compatibile anche con un modulo che prevede un trequartista (Baldanzi) alle sue spalle.

Veloce e capace di smarcarsi in profondità, ama tentare il dribbling per guadagnare metri e far avanzare i compagni, tentando il cross o la soluzione personale. Fisicamente sa proteggere bene la palla ed è altruista partecipando e contribuendo alla manovra, pressando quando serve.

Finora Cancellieri si è mostrato però poco cinico e freddo nelle occasioni avute per segnare, come nell’ultima gara contro l’Udinese. Si conferma comunque titolare e pronto finalmente ad avere continuità.

Al Fantacalcio è un profilo che può incuriosire specialmente quei giocatori che fanno parte di leghe numerose, e la scelta migliore è molto probabilmente quella dell’ultimo slot, per non più di dieci crediti su mille.