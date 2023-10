L’Inter si gode un Carlos Augusto verdeoro, ma la Premier fa paura

Carlos Augusto sembra aver già convinto tutti con la maglia dell’Inter di Simone Inzaghi: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A e sui nerazzurri

L’Inter di Simone Inzaghi, al rientro dalla sosta per le nazionali, sfiderà il Torino di Ivan Juric all’Olimpico Grande Torino in quella che sarà una partita molto molto delicata considerando anche lo scontro diretto al vertice fra il Milan e la Juventus.

Questa pausa per le selezioni nazionali ha visto diverse prime volte, anche in casa Inter. Carlos Augusto ad esempio, esterno sinistro arrivato dal Monza di Adriano Galliani nell’ultima estate di calciomercato, è stato chiamato dal Brasile. Una chiamata che ha emozionato il classe 1999 e la sua famiglia come testimoniato dal calciatore stesso: “Ero in ritiro con l’Inter, alla cena della squadra, quando Simone Inzaghi mi ha chiamato e mi ha detto che avevano ricevuto la chiamata ed ero stato convocato. Era venerdì e dovevo presentarmi domenica; tutti hanno iniziato ad applaudire. Poi ho visto la notizia, ho chiamato la famiglia e ho visto che piangevano di felicità”. Un momento difficile da dimenticare per il giocatore dell’Inter che ha già convinto tutti in casa nerazzurra e avrebbe attirato le mire anche di alcuni club di Premier League in vista delle prossime finestre dei trasferimenti.

Brilla la stellina di Carlos Augusto: ecco il suo mercato

Carlos Augusto, esterno sinistro brasiliano, si è inserito alla perfezione nel mondo Inter. Nonostante il dualismo con Federico Dimarco, l’ex giocatore del Monza si sta mettendo in mostra e la cifra investita dalla Beneamata appena qualche mese fa, vicina ai 15 milioni di euro, potrebbe essere praticamente raddoppiata in sede di valutazione da parte della società meneghina.

Su di lui occhio alla Premier League. Carlos Augusto infatti ha tutte le caratteristiche per essere un giocatore importante anche in un campionato fisico e a ritmi altissimi come quello inglese. Una crescita esponenziale quella del 24enne di proprietà dell’Inter che, lo scorso anno, alla prima stagione in Serie A ha mostrato doti e qualità praticamente da veterano sia a livello tattico che in fase offensiva.