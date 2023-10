Lazio, Lotito ‘risponde’ a Immobile: “Il suo futuro per me è chiaro”

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha commentato le parole di un amareggiato Ciro Immobile che alcuni giorni fa ha espresso dubbi sulla sua permanenza

A Roma hanno fatto parecchio discutere e continuano ad alimentare polemiche le parole di Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio si è sfogato sulla sua situazione in biancoceleste, soprattutto sulle critiche di parte dei suoi tifosi dopo alcuni mesi non brillanti. Addirittura il numero 17 di Sarri ha espresso dubbi sul suo futuro a Formello, spiegando di prendere eventualmente in considerazione anche un addio a gennaio.

Dichiarazioni che hanno scosso l’ambiente Lazio, nonostante la grande manifestazione d’amore nell’ultima di campionato all’Olimpico con gli striscioni nelle due curve in sostegno a Immobile. Evidentemente non sono bastati a placare il senso di amarezza per alcune critiche anche sui social: “Evidentemente basta così poco per cancellare tutto quello che ho fatto. Mi sento ferito“, ha detto Ciro. E così lo spettro dell’Arabia Saudita è destinato a tornare anche a gennaio dopo l’offerta estiva che lo stesso capitano biancoceleste ha ammesso di aver rifiutato. Sulle colonne de ‘Il Messaggero’, questa mattina è intervenuto direttamente il presidente Claudio Lotito che ha detto la sua sulla questione cercando di spegnere il caso: “Io non so nulla dell’Arabia, nessuno mi ha mai chiesto niente e io non ho avuto nemmeno il sentore di possibili interessamenti”.

Lazio, Lotito: “Non vogliamo vendere Immobile”

Lotito ha poi sostanzialmente blindato Immobile, ribadendo che si tratta di una faccenda eventualmente tra lui e i tifosi, con la società che assolutamente non c’entra nulla e non ha la minima intenzione di privarsi di lui. Per questo, dice il patron, non si è mai posto “il problema Ciro“. Anche perché “lui si è sfogato più con alcuni tifosi, non con la Lazio”. Per cui – visto anche il contratto fino al 2026 – “la società non ha alcun interesse che vada via“.

Diversa la situazione di Milinkovic-Savic, che era in scadenza e ha chiesto la cessione. Cosa che invece non ha fatto Immobile con l’offerta dell’Al Shabab. Di cui, tra l’altro, Lotito dice non essere stato messo al corrente. “C’è anche una bella dichiarazione di Castellanos su di lui, per cui non c’è alcun dualismo. Personalmente poi Ciro lo tratto come fosse un figlio. C’è poco da valutare, se non ci sono offerte e richieste. Noi non vogliamo vendere nessuno“, conclude il presidente della Lazio.