Incontro segreto per il rinnovo: fumata bianca vicina, le cifre

Possibile rinnovo per uno dei principali protagonisti del massimo campionato italiano dopo un nuovo incontro con la propria dirigenza

Tra le squadre che hanno iniziato nel migliore dei modi il massimo campionato italiano non possiamo non menzionare il Bologna. Il club, dopo otto giornate di Serie A, è all’undicesimo posto della classifica con due vittorie, cinque pareggi e una sola sconfitta contro il Milan; un rendimento importante considerando l’aver fermato Juventus, Napoli ed Inter. L’ultima partita, prima della sosta nazionali, ha mostrato una squadra capace di restare costantemente in partita andando a recuperare due gol ai nerazzurri.

Il Bologna è una delle principali realtà di questa prima parte di stagione; squadra con una precisa identità di gioco e soprattutto la voglia di dominare la partita indipendentemente dall’avversario che si trovano di fronte. Merito di questo atteggiamento è, senza ombra di dubbio, di Thiago Motta; il tecnico, nonostante nell’ultima sessione estiva di mercato abbia perso elementi importanti come Arnautovic, è rimasto fermo sulle sue idee di gioco e i risultati si stanno vedendo.

Parlare di obiettivi è, forse, troppo presto ma la squadra sta dimostrando di avere le capacità per essere grande protagonista fino alla fine. Lottare per un posto nella prossima Conference League non sembra impossibile per i ragazzi di Thiago Motta che vogliono levarsi soddisfazioni importanti all’interno di questa stagione; proprio il futuro del tecnico sta tenendo banco nelle ultime ore.

Thiago Motta, possibile prolungamento di contratto: la situazione

Come abbiamo detto, l’importanza di Thiago Motta per il Bologna è fondamentale; l’allenatore, da quando si è seduto sulla panchina del club rossoblù, ha portato la squadra ad essere una delle più complicate da affrontare in Serie A. Tecnico con idee precise e un gioco propositivo come dimostrato anche nel match contro l’Inter.

La società ha avuto un nuovo incontro con il tecnico e sembra stia pensando di prolungare il contratto (attualmente in scadenza il prossimo trenta giugno) fino al 2025. Da un punto di vista economico si parla dell’adeguamento a due milioni di euro ma, al momento ed è molto importante dirlo, si tratta semplicemente di ipotesi.

E’ chiaro che bisognerà trovare una soluzione per definire la situazione di Thiago Motta; il tecnico sta dimostrando di avere capacità importanti e di essere pronto per una big del campionato italiano. Il Bologna, in tutto questo, farà di tutto per non perdere il proprio allenatore considerando la sua importanza nella rosa rossoblù e quanto ha dato ad una squadra che, in questa stagione, vuole vivere un campionato da assoluta protagonista.