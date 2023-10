Ha già firmato il contratto: addio Juventus

Le ultime di calciomercato provenienti dalla Germania riguardano il centrocampo e non sono positive per la Juve

Le squalifiche, rispettivamente per scommesse e doping, toglieranno di mezzo Fagioli e Pogba costringendo la Juventus a tornare sul mercato per rinforzare il centrocampo.

In cima alla lista di Giuntoli c’è Khephren Thuram, ma il francese costa non meno di 40/45 milioni di euro ed è ambito da diverse big europee come Manchester City e Liverpool. In queste ore è tornato in auge il nome di Samardzic, a un passo dall’Inter l’estate scorsa e vecchio pallino del Football Director bianconero. Lo voleva già ai tempi del Napoli e a gennaio, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe provarci con una proposta di prestito oneroso più obbligo di riscatto. L’ostacolo, più che l’Udinese con la quale i rapporti sono eccellenti, potrebbero essere di nuovo le commissioni per l’entourage del talento tedesco.

Ma alla mediana di Allegri servirà soprattutto fisicità, ecco perché non vanno trascurate altre piste. Per esempio quella che conduce in Bundesliga, a Manu Kone del Borussia Moenchengladbach. Il problema è che il club tedesco lo ha blindato esercitando l’opzione rinnovo presente nel contratto. Che adesso ha giugno 2026 come data di scadenza, come riportato in Germania dal ‘Rheinische Post’.

In questo modo il Borussia potrà trattare eventualmente la sua cessione avendo il coltello dalla parte del manico, probabilmente però nella prossima estate visto che nei piani non c’è la cessione del classe 2001 nel bel mezzo della stagione.

Juventus, Kone ricorda Kessie

Ventidue anni compiuti lo scorso maggio, Kone è un centrocampista di grande dinamismo e con una grande proprietà di palleggio. Quantità e qualità, anche nell’ultimo passaggio. Sotto alcuni aspetti, ricorda un po’ lìex Milan Franck Kessie, giocatore che non a caso Allegri avrebbe voluto con sé per questa stagione.

Kone si è trasferito in Germania un anno e mezzo fa, anche se il Borussia lo aveva acquistato già nel gennaio 2021 versando circa 9 milioni nelle casse del Tolosa. Con la maglia dei ‘Die Fohlen’, al momento dodicesimi in campionato, ha fin qui collezionato 62 presenze realizzando 4 gol e 2 assist.