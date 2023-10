Guerra aperta Giuntoli-Marotta: pronti a tutto, ma c’è un grosso problema

Giuntoli e Marotta hanno messo gli occhi su un talento ma la trattativa non è per nulla semplice; esiste un grosso problema

La Serie A, nel prossimo weekend, è pronta a tornare dopo lo stop per le nazionali; due delle grandi protagoniste sono, senza ombra di dubbio, Juventus ed Inter. I bianconeri, in questa stagione, vogliono lottare fino alla fine per il titolo considerando anche la non partecipazione alle coppe europee. Una dette pretendenti al primo posto sarà sicuramente la squadra nerazzurra; i ragazzi di Inzaghi hanno una rosa profonda, di qualità e possono puntare allo scudetto.

Per entrambe non sarà affatto semplice considerando la presenza del Milan e di un Napoli che vuole difendere il titolo conquistato nella passata stagione; ottenere l’obiettivo, dunque, è complesso ma bianconeri e nerazzurri possono puntare sul mercato invernale in modo da rinforzare le rispettive rose. A gennaio, infatti, ci sarà la possibilità di acquistare giocatori con l’obiettivo di regalare ai propri tecnici una soluzione in più per la parte finale di stagione.

Da questo punto di vista, Juventus ed Inter sembrano aver messo gli occhi sullo stesso obiettivo; un giocatore che milita nel massimo campionato italiano e capace, fino a questo momento, di essere grande protagonista con la propria squadra. Giuntoli e Marotta proveranno ad accontentare i rispettivi tecnici ma l’operazione non sembra essere per nulla semplice.

Colpani piace a Juventus ed Inter: la difficoltà dell’operazione

Il giocatore in questione è Colpani, centrocampista classe 1999 in forza al Monza; in questa prima parte di stagione sta dimostrando tutte le sue qualità e la sua importanza a livello offensivo avendo messo a segno quattro gol. I suoi inserimenti rappresentano un pericolo costante per la difesa avversaria; questa sembra essere la stagione delle definitiva consacrazione per Colpani le cui prestazioni non sono di certo passate inosservate.

Juventus ed Inter lo seguono con molta attenzione considerando anche la questione tattica; bianconeri e nerazzurri, infatti, giocano con il 3-5-2 e in questo modulo Colpani si sposerebbe alla perfezione potendo ricoprire sia il ruolo di mezzala offensiva sia quello di trequartista dietro la punta di riferimento.

L’operazione, però, non è per nulla semplice; a gennaio, infatti, il club non ha nessuna intenzione di privarsi di uno dei giocatori più importanti della rosa. Colpani, nel mercato invernale, non si muoverà da Monza e anche per quanto riguarda la prossima estate non è una situazione semplice; il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2028 e, proprio per questo, l’offerta economica per acquistarlo dovrà essere decisamente importante.