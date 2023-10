Come sta giocando Lauriente? I dati parlano chiaro

Lauriente è un giocatore del Sassuolo; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto dell’attaccante neroverde

L’inizio di stagione del Sassuolo, ha visto i neroverdi tra alti e bassi; i ragazzi di Dionisi, infatti, hanno battuto squadre importanti come Juventus ed Inter ma sono caduti contro Frosinone (dopo essere stati in vantaggio di due gol) e Monza. Serve dunque una continuità di rendimento in modo da poter vivere un campionato in serenità. La rosa ha le qualità e un sistema di gioco ben codificato per far bene e levarsi diverse soddisfazioni.

Tra i giocatori più importanti del Sassuolo non solo Berardi; altro calciatore fondamentale è, senza ombra di dubbio, Lauriente; l’esterno offensivo sta dimostrando di avere le qualità per andare a mettere in costante difficoltà la difesa avversaria. Abile nell’uno contro uno, crea la superiorità numerica con incredibile costanza.

Come ha giocato Lauriente l’ultima partita Lecce Sassuolo

L’ultima partita di campionato, prima della sosta per le nazionali, ha visto il Sassuolo fare visita al Lecce, una delle squadre più in forma di questa prima parte di stagione. I neroverdi si sono portati in vantaggio nel corso del primo tempo grazie al calcio di rigore di Berardi; la reazione dei padroni di casa non si è fatta attendere con il pareggio arrivato ad inizio ripresa.

Un punto a testa per due squadre che sono andate alla pausa con un risultato positivo; per quanto riguarda Lauriente, la prestazione dell’esterno è stata meno brillante del solito anche se il giocatore ha dimostrato di avere le possibilità di andare a fare male alla difesa avversaria con i suoi uno contro uno e le incredibili accelerazioni.

Fantacalcio: i voti di Lauriente

Giocatore fondamentale per il sistema di gioco del Sassuolo; all’interno del modulo di Dionisi, l’esterno offensivo riesce a mettere in difficoltà la difesa avversaria grazie alla sua velocità e alla capacità di andare a creare la superiorità numerica nell’uno contro uno.

Non solo all’interno del club neroverde; Lauriente è importantissimo anche in ottica Fantacalcio considerando come il classe 1998 possa portare diversi bonus considerando gol e assist. La prima partita di campionato, contro l’Atalanta, ha visto l’esterno offensivo fornire una buonissima prestazione che gli ha permesso di ottenere un bel sei e mezzo come voto; in casa del Napoli, invece, è arrivata una buonissima sufficienza considerando la difficoltà della partita per la forza dei partenopei.

Il primo bonus in campionato è arrivato alla terza giornata di campionato quando il Sassuolo ha affrontato e battuto il Verona; l’assist vincente fornito da Lauriente gli ha permesso di guadagnare un buonissimo otto. La partita contro il Frosinone non è stata fortunata per il club neroverde e l’esterno ne è uscito con un cinque e mezzo come voto. Molto diversa la situazione al termine del match con la Juventus dove il classe 1998 è stato assoluto protagonista ottenendo un dieci e mezzo.

Sei e mezzo dopo la vittoria del Sassuolo a San Siro contro l’Inter con Lauriente protagonista di una buonissima prestazione. Un voto in meno, invece, al termine del match con il Monza dove ha ricevuto un cinque e mezzo; arriviamo, dunque, all’ultima partita contro il Lecce con l’esterno ad aver ricevuto un cinque.

Lauriente come ha commentato su Instagram

L’esterno offensivo del Sassuolo ha un profilo Instagram dove troviamo contenuti di vario tipo tra cui anche quelli di natura calcistica; l’ultimo post riguardo la sua squadra è arrivato dopo la vittoria sulla Juventus in cui è stato grande protagonista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Armand Laurienté (@lauriennnnte)

Lauriente nella probabile formazione di Sassuolo Lazio

Dopo la sosta per le nazionali, il Sassuolo tornerà in campo e sfiderà la Lazio in una partita molto interessante tra due squadre con la voglia di fare la partita indipendentemente dall’avversario e la possibilità di arrivare alla conclusione con diversi giocatori. Due squadre che segnano con estrema facilità ma subiscono anche tanto; ecco perché si prevede una partita altamente spettacolare.

Tra i protagonisti del match non possiamo non andare a sottolineare Lauriente; l’esterno offensivo ha le capacità per andare a mettere in difficoltà la difesa biancoceleste. La sua velocità può risultare determinante all’interno del match. Andiamo a vedere la probabile formazione del Sassuolo con la presenza, dal primo minuto, dell’esterno offensivo. Consigli; Vina, Ferrari, Erlic, Toljan; Racic, Boloca; Lauriente, Bajrami, Berardi; Pinamonti

Lauriente nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Abbiamo sottolineato di quanto un giocatore come Lauriente sia fondamentale all’interno del sistema di gioco del Sassuolo ma sia importante anche a livello fantacalcistico considerando le sue qualità in grado di portare bonus tra assist e gol. Vediamo le statistiche aggiornate dell’esterno offensivo fino a questo momento

Gol: uno

Assist: uno

Ammonizioni: nessuna

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 6.68

Lauriente, velocità al servizio del Sassuolo

Nel quadrilatero offensivo del Sassuolo, Lauriente è un giocatore molto importante considerando la velocità e l’abilità nell’andare a creare la superiorità numerica grazie al suo uno contro uno. Esterno offensivo molto veloce e con la possibilità di creare diversi bonus tra gol e assist.

La stagione del Sassuolo, come detto, è iniziata tra alti e bassi con la squadra che vuole trovare la giusta continuità di risultati e di rendimento in modo da vivere una stagione importante. Per raggiungere questo obiettivo, un giocatore come Lauriente è fondamentale.