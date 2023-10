Balotelli torna alla carica: “Ibra un rompic…, potevo vincere il Pallone d’Oro”

Mario Balotelli ospite di Tv Play torna sulle dichiarazioni di Ibrahimovic su di lui e risponde ancora una volta a tono

Il botta e risposta a distanza tra Mario Balotelli e Zlatan Ibrahimovic continua a tenere banco. Ai microfoni di ‘Tv Play’, ‘Super Mario’ è stato ospite del programma Vox to Box e ha risposto ancora alle dichiarazioni dello svedese al Festival di Trento nello scorso weekend.

Ecco il parere dell’ex attaccante della Nazionale sul paragone con Leao e sulle dichiarazioni di Ibrahimovic: “E’ strano che mi abbia attaccato così senza motivo. Sono d’accordo che Leao abbia dei colpi di genio. Ma siamo completamente diversi. A me piace tantissimo Rafa, ma non me la sento di fare nessun paragone perché abbiamo caratteristiche completamente diverse. Dite che su tanti aspetti è meglio lui? In Italia non vi ricordate mica come gioco io…Non ho capito la parte sulla tribuna. Mi ha dato fastidio il suo atteggiamento, come lo ha detto. E’ un’uscita stupida, ormai si è creato un personaggio del fare Dio. E’ un rompic… Di solito mi sta anche simpatico questo suo modo di fare, ma non può venire a dire queste cose a me. Dopo non ci siamo sentiti, non era una cosa preparata”.

Balotelli su Ibra: “Fratello maggiore? Lo è stato di più Materazzi”

Balotelli prosegue, parlando di alcuni avvenimenti della sua carriera e concordando almeno in parte con alcuni concetti espressi da Ibrahimovic ma differendo nelle conclusioni.

“E’ una c…ta che io ho buttato via tutte le mie occasioni e basta guardare quello che ho vinto – ha aggiunto – Inclusa una Champions, che sento assolutamente mia anche se Milito ha più meriti di me. Ibra è mai stato capocannoniere di un Europeo? Non mi pare. E’ vero che avevo il talento per diventare tra i migliori al mondo. Lui mi ha sempre detto, faccia a faccia, che ho sprecato il mio talento. Sul fatto che io avrei potuto far meglio è vero, ma ho vinto quasi tutto. Avrei potuto vincere anche un Pallone d’Oro. Penso di avere un carattere più forte del suo. Con lui in campo dai sempre il massimo, dai di più perché hai il suo peso che ti stimola. Ma in Champions a volte, come in quella partita con il Manchester United, non giocava bene, al contrario di me che ho fatto diverse partite importanti in quel contesto. Anzi, il suo addio ci ha aiutato a vincere in Europa, chi è venuto dopo di lui ha fatto qualcosa di incredibile. Ha un mio ricordo non veritiero. Ibra come fratello maggiore? Lo è stato più Materazzi”.

Sull’addio all’Inter: “Se potessi tornare indietro non la lascerei, anche se in realtà è stata più una scelta di Benitez. Anche dal Manchester City non sarei andato via, così come dal Milan“.