Weah scalpita per Milan-Juventus e ‘difende’ Allegri

Timothy Weah in attesa di Milan-Juventus, una gara assai significativa per lui: e arriva anche l’elogio di Allegri

Domenica prossima, Milan-Juventus, partita che negli anni Novanta ha visto spesso prendersi la scena George Weah. Stavolta, potrebbe viverla da protagonista suo figlio Timothy, ma non con la maglia del Diavolo, bensì quella bianconera.

Ecco perché per lui è una gara speciale, come racconta in una intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’: “Non vedo l’ora, è una partita dal significato particolare per tutta la famiglia. Affronterò i primi della classe e i miei compagni di nazionale Pulisic e Musah, spero sia una gara che possa darci tante soddisfazioni”.

Finora ha fatto un po’ fatica a ritagliarsi spazio nella Juventus di Allegri, ma l’esterno statunitense difende l’operato dell’allenatore: “Sto imparando molto qui, so che tanti lo considerano un difensivista ma credo sia una cosa buona. L’aspetto difensivo è fondamentale per i successi di una squadra. So di dover crescere da quel punto di vista, sono convinto che grazie ad Allegri ci riuscirò. Mi sto adattando al nuovo ruolo e voglio aiutare la squadra sempre di più”.