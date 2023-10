Spalletti avverte i suoi: “Chi la pensa così non è forte”

Il commissario tecnico della Nazionale Italiana alla vigilia del match contro l’Inghilterra

Non sarà certo una gara decisiva per l’Italia quella in programma domani a Wembley contro l’Inghilterra, ma un risultato positivo darebbe comunque una grossa mano agli uomini allenati da Luciano Spalletti in vista delle qualificazioni per il prossimo Europeo 2024.

Un match che il commissario tecnico azzurro vorrà godersi dall’inizio alla fine, come ammesso ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Essere ct a Wembley è un sogno, con l’Inghilterra vogliamo superare i nostri limiti”.

Tra le possibili sorprese dell’incontro, occhi puntati soprattutto su Udogie: “Ha tutto ed è giovane. Deve mettere esperienza, ma ha scocca e motore che ne avanza anche per gli altri. In una partita dove la fisicità e la forza può fare la differenza, ci potrà darci una mano“.

Per quanto riguarda l’avversario, Spalletti ha chiesto innanzitutto coraggio ai suoi ragazzi: “Sappiamo quale sia la loro storia e la loro forza, poi siamo nel loro stadio. Questa è la partita in cui ti senti felice di superare i limiti che tutti ti mettono davanti. Questo è avere personalità, superare tutto ciò che si mette davanti fra te e l’obiettivo. Capiremo se siamo una squadra tosta se riusciremo a superare l’obiettivo senza andare a quello successivo. Chi arriva pensando ‘andremo a giocarcela all’ultima partita’, non è un calciatore forte e di caratura internazionale”.