Sommer sommerso dalle critiche: Inter, inizia la rivoluzione tra i pali

Momento non semplice per Sommer; l’estremo difensore dell’Inter è infatti stato criticato per la prestazione con la sua nazionale

I campionati sono in pausa per le nazionali e tra i club ad essere arrivati a questa sosta con l’amaro in bocca troviamo, senza ombra di dubbio, l’Inter; i nerazzurri, nell’ultimo match di campionato, hanno pareggiato due a due con il Bologna facendosi rimontare il doppio vantaggio firmato Acerbi e Lautaro Martinez. Un passo falso costato carissimo in termini di classifica considerando il sorpasso subito dal Milan uscito con i tre punti dal match, per nulla semplice, in casa del Genoa.

Passare due settimane dopo un risultato come quello dell’Inter contro il Bologna non è mai facile; alla ripresa del campionato, i nerazzurri faranno visita al Torino con la voglia di tornare a vincere e di avere il miglior Sommer possibile. Non è un momento semplice per l’estremo difensore dell’Inter; il classe 1988 ha vissuto una serata difficile nel match tra la sua Svizzera e la Bieolorussia, sfida valida per le qualificazioni ai prossimi europei.

Gara pirotecnica con i ragazzi di Yakin avanti uno a zero nel primo tempo prima di subire tre gol dagli avversari e poi trovare l’incredibile rimonta, per il tre a tre finale, nel giro di un minuto. Un match che ha portato i tifosi della Svizzera a criticare l’estremo difensore nerazzurro reo di non essere stato perfetto in due dei tre gol subiti.

Critiche probabilmente eccessive considerando come, da quando è arrivato all’Inter, ha sempre fatto bene fatta eccezione per la rete del momentaneo uno a uno subita nel match con il Sassuolo che poi ha visto il successo dei neroverdi. In ogni caso, i nerazzurri per il futuro sembra si stiano guardando intorno ma non per sostituire Sommer; l’obiettivo è affiancare l’estremo difensore svizzero con un altro portiere.

Inter, per il futuro si guarda a Carnesecchi: il prezzo

Andiamo a ripetere come le critiche per Sommer siano relative solamente alla prestazione con la nazionale; le partite in nerazzurro sono state decisamente positive. L’Inter, dunque, non sta pensando ad un nuovo cambio per quanto riguarda la porta ma ad un giocatore che possa andare ad affiancare il classe 1988.

Uno dei portieri che interessa maggiormente sembra essere Carnesecchi, estremo difensore dell’Atalanta; operazione non proprio a basso costo dal momento che, per portare il ragazzo via da Bergamo, serve una cifra intorno ai venti milioni. Al momento il vice Sommer è Audero, arrivato in prestito dalla Sampdoria. Il futuro dell’estremo difensore, però, potrebbe essere nuovamente in blucerchiato qualora l’Inter dovesse riuscire a chiudere per Carnesecchi.