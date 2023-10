Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 16 ottobre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 16 ottobre 2023

Sulla ‘Gazzetta dello Sport’, apertura sul caso scommesse e sui possibili sviluppi: “Tonali, che rischio“. Intanto, manca sempre meno al ritorno del campionato e a uno dei big match più attesi: “Milan-Juve all’americana“.

Il caso scommesse tiene banco anche sul ‘Corriere dello Sport’, con scenari preoccupanti per molti tra i giocatori già coinvolti e non solo: “Saltano gli Europei“. Intanto, non c’è pace per i campioni d’Italia: “Osimhen ko, Napoli in ansia“.

Su ‘Tuttosport’, apertura dedicata alla Juventus e agli scenari di mercato, con il Frosinone pronto a rimandare ‘a casa’ i giocatori in prestito: “Juve, a gennaio ti serve Soulè?“. Nella Moto GP, Bagnaia da’ un segnale per il suo secondo titolo iridato vincendo il Gp d’Indonesia: “Pecco sgasa sul mondo“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 16 ottobre 2023

Un occhio come sempre anche ai principali quotidiani esteri, quest’oggi diamo uno sguardo in Spagna e in Germania.

La Spagna vince in Norvegia contro lo spauracchio Haaland con un gol di Gavi e si guadagna il pass per Euro 2024: “Asalto a la Eurocopa” su ‘As’. In Germania, la ‘Bild’ rilancia la candidatura di Xabi Alonso per la panchina del Bayern Monaco, con lo spagnolo che con il suo Bayer Leverkusen per quest’anno potrebbe insidiare non poco per il titolo: “Bayern Furchtet Alonso“.