Pellegri, come sta andando l’attaccante del Torino? Numeri e curiosità

Pellegri è stato fermato da guai fisici anche nella stagione 22/23. Ora il lento ritorno alle gare: al Fantacalcio è una scelta valutabile?

Classe 2001, in forza al Torino, Pietro Pellegri è un giovane attaccante originario di Genova che finora ha giocato con un discreto minutaggio soltanto le prime tre partite del campionato di Serie A 2023/2023, ovvero le gare della prima, seconda e terza del massimo torneo nazionale. Nelle altre spezzoni di match.

Come profilo di calciatore, Pellegri è la classica punta centrale che sa giocare spalle alla porta, ma con doti anche nell’aggredire gli spazi e farsi trovare pronto in profondità.

In questo inizio di campionato ha potuto contribuire poco alle prestazioni del Torino, club che al momento si trova in un troppo rassicurante quattordicesimo posto in classifica. Parlare di lui è però utile in chiave Fantacalcio, perché Pellegri anche nella scorsa stagione 2022/2023 ha avuto un utilizzo limitato a causa degli infortuni, non riuscendo così ad esprimere tutto il suo potenziale e a a crescere ulteriormente – perché il talento c’è come anche margini di miglioramento.

In questa sintetica scheda faremo il punto su di lui e sulle prestazioni nelle gare giocate: c’è speranza di rivederlo in campo come titolare, al ritorno della Serie A dopo la sosta legata agli impegni della nazionale? Ed averlo al Fantacalcio può essere comunque un investimento proficuo? Scopriamolo.

Come ha giocato Pellegri nell’ultima gara contro la Juve

Pietro Pellegri ha avuto scarso spazio finora in Serie A. Ha sì giocato finora in sette giornate su otto ma sempre entrando in corso di gara, e spesso a partita quasi terminata. Il mister Juric evidentemente non vuole forzare il recupero di un calciatore che, a livello fisico ha avuto vari grattacapi ultimamente – e ciò nonostante la giovane età.

Così è stato – dicevamo – anche nella passata stagione, in cui la punta genovese aveva chiuso con 18 presenze, 2 reti e 1 assist e tante assenze per infortunio. Sicuramente un periodo in cui non è riuscito a mettere a frutto tutto il suo potenziale.

Gatti e Milik hanno consegnato la vittoria alla Juventus nel derby contro il Torino, nell’ottava di campionato. Per Pellegri un nuovo ingresso a partita in corso, ma al minuto 84. Per lui dunque non c’è stata una valutazione al Fantacalcio e se è per questo lo scarsissimo minutaggio in questo match ha impedito anche le valutazioni classiche dei maggiori quotidiani sportivi.

Onde sapere qual è l’ultima valutazione disponibile su di lui al Fantacalcio, occorre fare un salto indietro addirittura alla terza giornata di campionato, in cui il Torino ha affrontato il Genoa. In quest’occasione Pellegri è entrato al minuto 64, rendendosi protagonista di qualche buon spunto – tra cui una girata di testa – nella vittoria per uno a zero dei granata sui rossoblù della sua città natale.

L’impressione è che la presenza di Pellegri in campo possa dare una scossa al club del Torino, ma bisogna auspicare una miglior condizione fisica che ne renda possibile l’utilizzo per più minuti.

Pellegri, i voti al Fantacalcio

Su sette gare in cui è sceso in campo in questo inizio di campionato di Serie A 2023/2024, Pietro Pellegri ha preso un Fantavoto in soli 3 match. Negli altri – dicevamo – pochi minuti in campo e un inevitabile ‘senza voto’.

Ebbene, nonostante un recupero che si sta rivelando abbastanza lento e dopo le prime due giornate con un Fantavoto pari a 5,5 (gare contro Cagliari e Milan), per Pellegri le cose sono andate meglio alla terza gara contro il Genoa. Poi ben quattro gare senza voto, dato che è entrato dopo l’80esimo minuto.

Pellegri come ha commentato su Instagram

La punta in forza al Torino, come molti suoi colleghi in squadra e altrove, ha un profilo Instagram dove commenta le partite della propria squadra o manifesta il proprio attuale stato d’animo.

Per quanto riguarda le ultime settimane, e in particolare l’ultima partita, Pellegri ha preferito non pubblicare nulla, preferendo mantenere un profilo basso in attesa di aver più chance di giocare e di fare qualche gol, che sicuramente potrà essere spunto per un post ad hoc su Instagram.

A parte un momento della sua vita sentimentale, Pellegri ha pubblicato l’ultimo post a tema calcistico lo scorso 25 luglio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pietro Pellegri 11 🥷 (@pietropellegri)

Pellegri nella probabile formazione della partita Torino – Inter

Tra le mura amiche i granata affronteranno i nerazzurri lanciati in campionato e assai temibili, grazie ad un Lautaro Martinez in grande forma e ad un’ossatura della squadra in grado di mettere in difficoltà non pochi avversari.

Ebbene probabilmente – e salvo imprevisti o infortuni dell’ultim’ora – il tecnico Juric schiererà un 3-4-1-2 con questi uomini a comporlo: Vanja Milinkovic Savic; Schuurs, Buongiorno/Tameze, Rodriguez; Bellanova, Ricci/Tameze, Ilic, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata.

Come si può notare, sono previsti alcuni ballottaggi nella formazione del Torino e al momento il tecnico Juric non sembra avere deciso tutte le pedine da mandare in campo. Pietro Pellegri non fa parte della lista degli indisponibili e questa è già una buona notizia, a differenza di colleghi in squadra come Sazonov o Buongiorno. Ma con tutta probabilità non partirà nell’undici iniziale.

Pellegri nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Alla luce di un contributo scarso a livello di minutaggio, finora numeri e statistiche di Pietro Pellegri in questo inizio di campionato di Serie A stagione 2023/2024, non sono molto interessanti o degni di nota.

Tuttavia appare opportuno indicarli, perché Pellegri rappresenta un calciatore di potenziale, oltre che giovane. Anzi in caso di maggior utilizzo nel prosieguo del torneo, le sue statistiche probabilmente miglioreranno non poco.

Intanto ecco i numeri prima della nona giornata di campionato:

Partite a voto: tre;

Gol: zero;

Assist: uno;

Ammonizioni: una;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 5,67.

Pellegri è una scelta affidabile al Fantacalcio?

Veniamo alla domanda clou. Per chi gioca al Fantacalcio Pietro Pellegri resta un elemento interessante, un’ottima riserva – a patto che sia finalmente sostenuto da una condizione fisica all’altezza. Se sta bene, la punta genovese è destinata a giocare molto di più con il Torino, senza restare confinato al ruolo di panchinaro.

Questo perché è abile nell’attaccare la profondità, capace tecnicamente e ben strutturato fisicamente. Ha visione di gioco, sa essere temibile in area di rigore avversaria e al tiro. In più si presta talvolta alla copertura e ad aiutare i compagni in fase di non possesso.

Più che un vero e proprio rischio, Pietro Pellegri appare una scommessa interessante e pronta a prendere il posto di Sanabria, nel caso quest’ultimo cali drasticamente a livello di rendimento. Da verificare le condizioni giornata dopo giornata, ma il giocatore può essere adatto all’ultimo slot del proprio pacchetto offensivo.

Concludendo, Pellegri è un giocatore che potrebbe tornare utile, seppur al momento non particolarmente affidabile a causa della forma fisica.