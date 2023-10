La Juventus ha trovato l’erede di Alex Sandro: arriva dalla Francia

La Juventus, che a fine stagione perderà Alex Sandro, avrebbe messo un nome nuovo per la fascia sinistra in vista della prossima annata: le ultimissime notizie sul calciomercato dei bianconeri

La Juventus di Massimiliano Allegri sta vivendo delle stagioni decisamente difficili. I bianconeri, che fino al 2020 hanno vinto scudetti in fila in quantità smisurate, ora si trovano a dover fare i conti con i risultati che non arrivano, una situazione economica decisamente meno stabile rispetto al passato e tutte le vicende extra-campo che hanno travolto e stanno travolgendo la Vecchia Signora.

Chi c’era durante le vittorie e c’è ancora adesso è Alex Sandro. Arrivato per una cifra ai tempi decisamente alta, poco meno di 30 milioni dal Porto, il brasiliano nelle sue prime stagioni ha avuto un impatto devastante per poi vedere il suo apporto scemare piano piano fino a diventare uno dei giocatori più bersagliati dal pubblico di fede juventina. Al termine di questa stagione, quello che è ancora e comunque un titolare della Juventus, lascerà la Continassa vista la scadenza del contratto e, in vista delle finestre di calciomercato, i bianconeri avrebbero già trovato il nome del suo erede.

Alex Sandro ai saluti: la Juventus ha trovato l’erede

L’erede di Alex Sandro potrebbe rispondere al nome di Nicolas Tagliafico, esterno sinistro argentino che per tanti anni ha militato nell’Ajax ed attualmente veste la maglia dell’Olympique di Lione. Il giocatore albiceleste, campione del Mondo con la selezione allenata da Lionel Scaloni, ha un contratto in scadenza nel 2025 con i francesi e una valutazione di circa 10 milioni di euro.

Una cifra non altissima che potrebbe andare bene alle esigenze di budget della Juventus che anche in qualche sessione di mercato fa aveva cercato Tagliafico, così come era stato seguito anche da altri club italiani, in particolare dall’Inter.