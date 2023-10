Il Milan punta il nuovo Thiaw: c’è la clausola

Il Milan avrebbe individuato in un giovanissimo talento dello Schalke 04 il prossimo rinforzo per gennaio o per l’estate 2024

Il Milan punta un rinforzo per gennaio. Senza dubbio la rosa rossonera ha fatto un salto di qualità nel mercato estivo, nonostante la perdita di Sandro Tonali. Con il suo addio sono arrivati tanti calciatori di livello che hanno portato la squadra di Pioli a essere decisamente più completa anche nelle alternative in panchina.

I profili cercati da Moncada e Furlani sono abbastanza evidenti, ovvero giovani e di talento con un discreto presente. Fanno parte di questa categoria giocatori come Loftus-Cheek, Reijnders, Pulisic, Musah, Chukwueze e lo stesso Jovic. E tra qualche tempo tornerà anche Bennacer, di cui il Milan sente sicuramente la mancanza. Ma i dirigenti rossoneri non hanno intenzione di fermarsi e anzi avrebbero individuato anche un ulteriore rinforzo, più giovane anche dello stesso Bartesaghi. Si tratta di Assan Ouadraogo, mediano dello Schalke 04 da cui il Diavolo ha già acquistato – con fortuna – Malick Thiaw.

Il Milan punta Ouadraogo dello Schalke

Un nome che – secondo ‘Sky Sport’ – non è assolutamente nuovo sul taccuino della direzione sportiva dei rossoneri, che si erano già interessati al centrocampista già quest’estate. Assan Ouadraogo è un calciatore classe 2006, nato in Germania ma con origini del Burkina Faso.

Ora il Milan è pronto a tornare all’attacco per averlo a gennaio, oppure per la prossima estate 2024. È alto oltre 190 centimetri, a maggio ha compiuto 17 anni e ha già una clausola importante da circa 20 milioni di euro. Un incontro tra le parti sarebbe in programma nei prossimi giorni, anche perché su di lui avrebbero messo gli occhi anche Bayern Monaco e Lipsia. I rossoneri proveranno magari ad abbassare la cifra della clausola o comunque aggiudicarselo per una cifra decisamente inferiore. Probabile che si tratterà sul cartellino per Assan Ouadraogo, che in questa stagione ha già messo insieme 9 presenze con 1 gol nella B tedesca con lo Schalke 04.