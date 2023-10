Fantacalcio, Fagioli e i casi scommesse: cosa fare nelle leghe

Fantacalcio, cosa fare con Fagioli e i casi scommesse? Ecco i nostri consigli su come comportarsi nelle leghe tra svincoli, scambi e mercato

Il mondo del calcio è stato travolto dal caos scommesse ed anche il Fantacalcio, di riflesso, ha subito un importante scossone dopo le ultime vicende di questi giorni. La Serie A, per il momento, ha visto il coinvolgimento di Nicolò Fagioli, acquistato da diversi fantallenatori, soprattutto in leghe numerose.

Spontaneamente, dunque, è nato il dubbio sul cosa fare in queste circostanze. Sono moltissimi gli utenti, infatti, che non hanno idea di come muoversi avendo in rosa il centrocampista bianconero che, almeno per il momento, non potrà scendere in campo.

Una situazione simile a quella di chi possiede Pogba, fermato per altre cause, ma pur sempre indisponibile a giocare. Problema che attanaglia anche chi gioca ad Euroleghe e che ha acquistato Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali in fase d’asta.

Fantacalcio: come comportarsi col caos scommesse

Il primissimo consiglio che vi diamo è legato al regolamento. E’ infatti fondamentale conoscerlo alla perfezione o stabilire una serie di parametri per situazioni extra calcistiche già all’inizio dell’anno, per evitare che possano poi presentarsi problemi durante lo svolgimento della competizione.

E’ facile, infatti, generare confusione, ricevere lamentele da parte dei possessori dei calciatori sopracitati e creare degli spiacevoli precedenti. Per quanto fosse difficile prevedere un caso doping e uno scommesse, è meglio comunque possedere un regolamento chiaro, anche per sommi capi e non per casi specifici.

Fatta questa dovuta precisazione, le ipotesi percorribili sono due: permettere uno svincolo ad 1 credito, a metà del costo all’asta o al valore attuale, o lasciarlo in rosa. Nel primo caso, siete fortunati, avete a disposizione una serie di svincolati da prendere, nel secondo, purtroppo, dovrete pazientare e tenervi il giocatore in squadra.

In questo secondo caso, se avete un reparto coperto, allora non correte alcun rischio, ma se siete a corto di giocatori e titolari, potreste provare degli scambi per tentare di correre ai ripari. Nel caso di Fagioli, comunque, la perdita non dovrebbe essere troppo grave, perché, se avete puntato su di lui come slot alto, avete commesso un errore in fase d’asta.

Discorso diverso per Tonali e Zaniolo nelle Euroleghe, sicuramente di un’altra caratura di importanza e dunque più difficili da tenere in rosa senza sostituirli. A quel punto dovrete solo sperare in qualche anima pia che accetterà uno scambio più ampio per liberarvi del peso di un giocatore a rischio squalifica. Caso analogo, nella circostanza in cui saranno altri i calciatori ad essere coinvolti. La Serie A trema e i Fantallenatori con lei.