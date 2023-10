Euro 2024, come funzionano i playoff e quali sarebbero le avversarie dell’Italia

Le ultime news Italia alla vigilia della sfida con l’Inghilterra riguardano il rischio playoff per Euro2024. Le possibili avversarie degli Azzurri di Spalletti

Domani l’Italia è di scena a Wembley contro l’Inghilterra nel big match del gruppo C di qualificazione agli Europei di Germania 2024. La prima sfida di livello da quando c’è Luciano Spalletti in panchina, ma che probabilmente non sarà decisiva.

Posto che probabilmente l’Ucraina batterà Malta nell’altra sfida del girone, gli Azzurri devono cercare di vincere a novembre contro la Macedonia del Nord e poi strappare almeno un pareggio nello scontro diretto contro i gialloblu all’ultima giornata a Leverkusen. La speranza è quella di accedere direttamente alla rassegna continentale ed evitare l’incubo dei playoff che già costarono cari all’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali di Russia nel 2018 e in Qatar nel 2022. Ma se ci fosse bisogno degli spareggi, quali sarebbero gli avversari degli Azzurri? Decisivi sono i risultati dell’ultima Nations League: dei tre posti in palio con i playoff, infatti, uno se lo giocano (semifinale e finale, ndr) le squadre della Lega A, uno quelle della Lega B e uno quelle della Lega C.

Italia, pericoli Croazia e Olanda in caso di playoff per Euro2024

Se non dovesse arrivare tra le prime due nel girone di qualificazione a Euro2024, l’Italia sarebbe certa di giocare i playoff per aver vinto il gruppo 3 di Nations League. Ma i pericoli sono dietro l’angolo.

Il gruppo 1 fu vinto dalla Croazia, attualmente terza a causa degli scontri diretti a sfavore con il Galles. Nel gruppo 4, invece, a trionfare è stata l’Olanda, che stasera proverà a battere la Grecia nello scontro diretto per scavalcare gli ellenici al secondo posto ed evitare gli spareggi. Più complicata la questione legata al gruppo 2, vinto dalla Spagna davanti al Portogallo, ma già entrambe già qualificate ad Euro2024. Anche Svizzera e Repubblica Ceca, che facevano parte dello stesso girone, potrebbero strappare il pass per la Germania direttamente. Ad essere ripescata, in quel caso, sarebbe la Polonia, che nella speciale classifica della Nations League precede l’Austria. Teoricamente in corsa, come ultima opzione, anche l’Estonia.