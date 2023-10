Dalle scommesse a Corona: Nunzia De Girolamo svela tutto

Il caso scommesse è sulla bocca di tutti e promette di riservare ancora colpi di scena. Della vicenda e di Fabrizio Corona ha parlato la giornalista Nunzia De Girolamo

Fari puntati sulla vicenda scommesse che ha scosso dalle fondamenta il calcio italiano nell’ultimo periodo. Una sosta nazionali ricca di colpi di scena, e che sembra essere solo l’inizio di una maxi filone.

Una vicenda delicata che ha già coinvolto nomi di rilievo come quelli di Fagioli, Tonali e Zaniolo, e che presto potrebbe arricchirsi ancora di novità. A tal proposito martedì sarà ospite di Nunzia De Girolamo ad “Avanti Popolo” proprio Fabrizio Corona, che in questi giorni è tornato sotto i riflettori a margine del caso.

La stessa giornalista Rai ha parlato della questione ai microfoni di TvPlay: “Non c’è sotto processo il calcio e non siamo a Calciopoli, dove c’erano altre forme di reato. In questo caso i ragazzi scommettevano e parliamo di etica”. Ed ancora: “Come mai la giustizia sportiva punisce un calciatore se scommette sul calcio e il legislatore non si interroga sull’utilità di una legge in questo senso? Forse ci sarebbe un deterrente più forte così. È bene che facciano tutte le interrogazioni del caso, ma qui è arrivata prima la giustizia sportiva di quella ordinaria, i giocatori scommettevano e sono affetti da ludopatia, ma non si vendevano le partite. Questo ci terrò a sottolinearlo nella mia trasmissione”.

Caso scommesse, Nunzia De Girolamo: dalla ludopatia alle news di Corona

Mirino quindi sul caso scommesse, con Corona che dovrà dare ulteriori news secondo la giornalista: “Corona viene in questo caso come ospite per dare una notizia”.

La De Girolamo ha quindi sottolineato il peso della ludopatia: “Da quello che ho capito ci sono giocatori come, per esempio, Fagioli che sta facendo un patteggiamento con la giustizia sportiva perché si è autoaccusato di ludopatia. Quindi non giocava solo sul calcio ma anche su altro, la ludopatia è una malattia e quindi come servizio pubblico dobbiamo informare anche su questo, è una malattia che può rovinare la vita“.

In merito poi alla figura dello stesso Corona ha concluso: “Esiste anche la riabilitazione, auspico che Corona ne approfitti per dimostrare che è cambiato, può dimostrare che la pena che ha pagato lo ha cambiato”.