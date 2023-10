UFFICIALE, Hernanes torna in campo: firma a sorpresa del ‘Profeta’

Il giocatore brasiliano è tornato in Italia e ha firmato il contratto che lo ha legato al club piemontese

Anderson Hernanes de Carvalho Viana Lima, meglio conosciuto come Hernanes, torna in Italia.

Il calcio nostrano è così pronto a riabbracciare il talento brasiliano, che nel maggio 2022, aveva annunciato il proprio ritiro. Il classe 1985 di Recife ha sorpreso davvero tutti, decidendo di rimettere gli scarpini ai piedi. Lo farà in Piemonte, in Prima Categoria, indossando la maglia della ASD Sale. E’ stato lo stesso club ad annunciare l’accordo con Hernanes.

Il ‘Profeta’ non scende in campo su un rettangolo verde italiano dal 2017, quando vestiva la casacca bianconera della Juventus. Prima Hernanes aveva giocato per l’Inter e la Lazio. Dopo l’esperienza in Serie A, il brasiliano ha tentato l’esperienza in Cina, prima di far ritorno in patria al San Paolo e al Recife.