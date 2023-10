L’ex al vetriolo: “Al Milan avevo perso il sorriso”

Parole al vetriolo quelle di un ex Milan nei confronti del club rossonero dopo l’addio: decisivo il divorzio con Paolo Maldini

Da un ex Milan parole al vetriolo verso la società rossonera. Avrebbe pesato anche l’addio con l’ex direttore tecnico Paolo Maldini consumatosi la scorsa estate.

Arrivato al Milan nel gennaio del 2020, Alexis Saelemaekers ha lasciato i rossoneri la scorsa estate, passando in prestito al Bologna con cui l’esterno offensivo di nazionalità belga spera di poter trovare spazio e fiducia. Una chance, quella in rossoblu, che arriva dopo un’esperienza chiusa (almeno per il momento) in negativo con il Diavolo.

Lo ha confermato lo stesso giocatore classe ’99 in una intervista pubblicata dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, raccontando: “Avevo perso la gioia e la fiducia nelle persone” ha dichiarato Saelemaekers, spiegando di aver perso anche “il sorriso”. Un divorzio legato anche anche all’addio di Paolo Maldini, separatosi dal Milan sul finire della passata stagione: “Prima che andasse via parlammo e mi disse che non avrebbe voluto assolutamente cedermi”.

Milan, le parole dell’ex Saelemaekers

Nel corso dell’intervista, l’attaccante belga ha raccontato del colloquio avuto con Thiago Motta prima del suo approdo al Bologna, assicurando di “non aver mai ricevuto parole come le sue da un allenatore”.

Un’occasione per ripartire dopo che “nell’ultimo anno al Milan non ho avuto tanto tempo per giocare né fiducia. Ero giù, ecco”. Invece, Thiago Motta lo ha caricato: ‘Tu sarai importante per me’, mi ha detto in sintesi. Semplicità che mi ha ridato il sorriso”.

In merito alla sua nuova avventura al Bologna, Alexis Saelemaekers ha paragonato la situazione attuale a quella vissuta al suo arrivo in Italia, ormai tre anni fa: “Quando arrivai al Milan c’era una situazione simile a quella che vedo qui a Bologna, fatte le debite proporzioni”. Sui sogni che nasconde nel cassetto, l’esterno ex Anderlecht non sembra avere alcun dubbio: “L‘Europa per il Bologna e mantenere il sorriso ritrovato per me”. Nel corso dell’intervista, Saelemaekers ha raccontato di aver giocato anche da portiere: “Il mister lo sa, se succede come a Giroud, ci sono. Basta non farmi fare il difensore centrale”.