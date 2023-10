Il Barcellona lo ‘molla’: via libera per la Juve a gennaio

La Juventus osserva le possibili occasioni per il mercato di gennaio, da Barcellona arriva la decisione: passo indietro dei blaugrana

I bianconeri sono divisi tra campo e mercato, anche e soprattutto per le vicende che stanno coinvolgendo alcuni tesserati. A partire da Paul Pogba, a rischio squalifica per doping, e arrivando a Nicolò Fagioli: il giovane centrocampista, invece, rischia di essere squalificato per il calcioscommesse. Intanto, la società lavora anche sul mercato per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri.

Come vi abbiamo raccontato su queste pagine, Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna stanno lavorando su 6 rinnovi di contratto, ma non perdono di vista nemmeno le possibili occasioni per la sessione invernale di mercato. La necessità maggiore arriva dal centrocampo, dove Fagioli e Pogba potrebbero non essere più disponibili, ma non è da escludere una mossa anche davanti. Dalla Spagna arrivano indicazioni importanti riguardo il Barcellona.

Il Barcellona molla l’idea Sancho: strada più libera per la Juventus

Nelle scorse settimane, dall’Inghilterra ha preso forza la suggestione Jadon Sancho per la Juventus: i bianconeri potrebbero provare a strappare un prestito a condizioni favorevoli al Manchester United, che non lo considera più parte del progetto tecnico di ten-Hag.

Una delle possibili concorrenti della Vecchia Signora per arrivare all’esterno inglese è il Barcellona, che da anni osserva con interesse il giocatore. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di Sport, i catalani avrebbero deciso di tirarsi indietro dalla corsa a Jadon Sancho per il mercato di gennaio. Quindi, quantomeno per la finestra invernale, la Juve troverebbe la strada più libera per strappare un prestito dal Manchester United. L’affare, in ogni caso, rimane molto difficile per i costi dell’operazione e per l’ingaggio pesantissimo dell’inglese però c’è una concorrente in meno per l’accoppiata Giuntoli-Manna. Quel che è certo è che la dirigenza bianconera proverà a rinforzare il club nel mercato invernale.