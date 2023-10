Gagliardini, l’incredibile dato sul centrocampista del Monza

Gagliardini è un giocatore del Monza; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto del centrocampista

Nell’ultima sessione invernale di mercato Gagliardini, dopo i suoi anni all’Inter, si è trasferito al Monza. Acquisto importante per il club di Palladino considerando l’esperienza in nerazzurra e la possibilità di portare, nella sua nuova squadra, elementi importanti e determinanti per il corso della stagione.

Il Monza scende in campo con il 3-4-1-2; all’interno di questo sistema di gioco, Gagliardini forma (insieme a Pessina) la coppia di centrocampo con il compito di andare ad aiutare il reparto difensivo grazie alla sua forza fisica e alla sua intelligenza tattica. Il classe 1994. però, non disdegna anche incursioni offensive; i suoi inserimenti, infatti, possono andare ad aiutare la squadra all’interno della difesa avversaria. Giocatore, dunque, molto importante per il proprio club.

Come ha giocato Gagliardini nell’ultima partita Monza Salernitana

Nell’ultima giornata di campionato, prima della sosta per le nazionali, il Monza ha ospitato la Salernitana; il match, considerando la situazione di classifica di Candreva e compagni, poteva risultare molto pericoloso. Tra un Di Gregorio autore di ottime parate e l’ottimo approccio avuto dalla squadra, il match è stato indirizzato già nel primo tempo con il Monza bravo a portarsi sul risultato di due a zero.

Gagliardini è entrato nell’azione del due a zero con una grande percussione che testimonia le sue qualità nell’inserimento alle spalle della difesa avversaria. Nel finale di partita, con il risultato ormai ottenuto, il centrocampista è andato vicino alla gioia personale colpendo la traversa. In generale è stata una prestazione super positiva da parte di Gagliardini.

Fantacalcio: i voti di Gagliardini

Abbiamo giustamente sottolineato l’importanza del centrocampista all’interno del sistema di gioco del Monza; bisogna, però, ricordare come Gagliardini possa risultare determinante anche in termini Fantacalcistici e questo grazie alla capacità di inserirsi alle spalle della difesa avversaria. Parliamo inoltre di un giocatore con un rendimento costante e in grado di essere di grande aiuto per la stagione dei ragazzi di Palladino.

All’esordio, in casa della sua ex squadra, ha ottenuto la piena sufficienza disputando una buonissima prestazione; sei e mezzo, invece, il voto conquistato nella prima partita di campionato giocata davanti ai suoi nuovi tifosi contro l’Empoli. In casa dell’Atalanta le cose, per il suo Monza, non sono andate come previsto con Gagliardini che ha ricevuto un cinque e mezzo. In casa con il Lecce torna la sufficienza a causa di una buonissima prestazione.

Il primo bonus arriva all’Olimpico contro la Lazio dove realizza il gol del definitivo uno a uno. Rete che gli vale un bel dieci in pagella. Cinque e mezzo nelle successive due partite, contro Bologna e Sassuolo ma bisogna contestualizzare il primo voto dal momento che è stato abbassato a causa del cartellino giallo ricevuto. Concludiamo con il match casalingo contro la Salernitana dove è anche andato vicinissimo al gol colpendo il terzo legno del suo campionato; la prestazione gli è valsa un bel sei e mezzo.

Gagliardini come ha commentato su Instagram

Il centrocampista del Monza ha un proprio account Instagram dove è solito commentare i risultati della propria squadra. Non ha fatto eccezione, ovviamente, la partita contro la Salernitana vinta per tre a zero e dove è stato grande protagonista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ROBERTO GAGLIARDINI (@roberto.gagliardini)

Gagliardini nella probabile formazione di Roma Monza

La prossima partita di campionato del Monza, dopo la sosta per le nazionali, sarà all’Olimpico contro la Roma; i ragazzi di Palladino, dopo il pareggio in casa della Lazio, proveranno a conquistare un altro risultato importante nella capitale. Partita per nulla semplice dove Colpani e compagni dovranno essere bravi a contenere il potenziale offensivo dei giallorossi e sfruttare le occasioni che si verranno a creare.

Ottenere una vittoria aumenterebbe e non di poco il morale di una squadra il cui obiettivo è quello di essere grande protagonista in questo campionato. Per fare punti in casa della Roma sarà importante un giocatore come Gagliardini; la sua intelligenza tattica andrà ad aiutare la difesa facendo da schermo ad un reparto che dovrà fare una partita perfetta. Andiamo a vedere la probabile formazione del Monza con la presenza del centrocampista dal primo minuto. Di Gregorio, Caldirola, Mari, D’Ambrosio; Kyriakopoulos, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani; Colombo, Vignato.

Gagliardini nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Nel centrocampo del Monza, dunque, Gagliardini ha una grande importanza e un ruolo determinante per entrambe le fasi di gioco. Abbiamo detto di come possa essere un fattore anche dal punto di vista fantacalciatico. Ecco, dunque, le statistiche aggiornate del centrocampista fino a questo momento

Gol: uno

Assist: uno

Ammonizioni: una

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 6.43

Gagliardini, uomo importantissimo per lo schema di Palladino

Il sistema di gioco di Palladino è un 3-4-2-1 o 3-4-1-2 a seconda dell’avversario ma anche del momento della partita; un modulo dove, per forza di cose, i due centrocampisti hanno un compito fondamentale. Il Monza, in quel reparto, ha la coppia formata da Pessina e Gagliardini; l’ex Inter, con il suo dinamismo e la sua fisicità, va ad aiutare il reparto difensivo tentando di recuperare il più alto numero di palloni possibili.

L’importanza del classe 1994, però, è anche dal punto di vista offensivo e lo abbiamo visto contro la Lazio (dove ha realizzato il gol dell’uno a uno) e nell’ultima giornata contro la Salernitana. Gli inserimenti di Gagliardini rappresentano una soluzione in più per una squadra con una precisa identità di gioco e la capacità di riempire l’area di rigore con un numero importante di giocatori. Il Monza vuole vivere una stagione importante cercando di migliorare quanto fatto nello scorso campionato; Gagliardini, da questo punto di vista, può risultare fondamentale.