Colpo con tradimento a gennaio: scelto il centrocampista Juve

La redazione di Calciomercato.it ha proposto un sondaggio relativo ad un eventuale colpo a centrocampo della Juventus per sistemare le cose dopo i casi Pogba e Fagioli

La Juventus ha come obiettivo quello di tornare in Champions League immediatamente dopo un anno di pausa forzata dopo la penalizzazione dello scorso campionato. Allegri sta provando a costruire al meglio con il materiale a disposizione, ma si ritrova a dover fronteggiare un doppio problema non da poco a centrocampo.

Prima la situazione doping per Pogba e poi il caos scommesse che si è abbattuto su Nicolò Fagioli: due defezioni molto importanti nelle rotazioni in mediana del tecnico livornese, che dovrà quindi tamponare al meglio la questione almeno fino al calciomercato invernale, quando la società potrebbe andare a porre rimedio con qualche nuovo innesto.

In questo senso non mancano i nomi di centrocampisti che sono già emersi nelle ultime settimane per andare ad incrementare il valore di un reparto falcidiato dalle indisponibilità forzate.

Calciomercato Juventus, centrocampo da sistemare: da Fabian Ruiz a Thomas

Proprio in relazione al futuro del centrocampo della Juventus, la redazione di Calciomercato.it ha posto una domanda ben precisa ai followers del canale Telegram nel sondaggio odierno.

Squalifiche in arrivo per Pogba e Fagioli in casa Juventus: a gennaio, Giuntoli potrebbe intervenire sul mercato per rinforzare il centrocampo, motivo per cui abbiamo chiesto chi, tra quattro giocatori che militano all’estero, sarebbe il rinforzo ideale per la squadra di Allegri.

Il 51% dei votanti ha scelto in modo netto l’ex calciatore del Napoli, Fabian Ruiz, che non ha vissuto di certo un periodo brillantissimo al Paris Saint Germain, club che ne detiene il cartellino. Per lui eventualmente sarebbe quindi un ritorno in Serie A a dispetto del suo passato azzurro. Lontani gli altri nomi proposti che porterebbero a Dani Ceballos, Thomas Partey ed infine Thomas Soucek.

Ecco l’esito del sondaggio proposto da Calciomercato.it su Telegram: