Calcioscommesse, Zaniolo si difende. L’Avvocato: “Non lo ha fatto”

Parla l’avvocato del calciatore, coinvolto nella vicenda cha ha travolto il mondo del calcio in questi giorni. Ecco le sue parole

La vittoria rotonda contro Malta, della Nazionale di Luciano Spalletti, ha distratto il mondo del calcio solo per qualche ora.

Le luci dei riflettori, infatti, continuano ad essere puntate sulla vicenda delle scommesse illegali, che ha travolto l’ambiente del pallone negli ultimi giorni. Una vicenda destinata ad allargarsi a macchia d’olio giorno dopo giorno.

Prima l’autodenuncia di Fagioli, poi il coinvolgimento di altri calciatori, da Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, che nel corso della prossima settimana verranno ascoltati dalla Procura di Torino.

Scommesse, avvocato Zaniolo: “Possibile che abbia giocato a poker”

In mattinata ha parlato l’avvocato dell’ex giocatore della Roma, Gianluca Tognozzi: “Nicolò non ha mai scommesso – ha ammesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport – Lo ha detto anche a me. È possibile che abbia fatto giochi di carte come poker e blackjack su piattaforme online illegali, senza però sapere che lo fossero. Chiariremo tutto”.

Zaniolo potrebbe così continuare a giocare – “Cosa rischia? Un’ammenda di qualche centinaia di euro. Tutto questo a meno che non ci fosse una reiterazione del reato così grande da rendere impossibile comminare solo una pena pecuniaria”. Se la versione di Zaniolo si rivelasse vera, dalla giustizia sportiva non riceverebbe alcun giorno di squalifica.