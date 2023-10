Barella, prestazioni insufficienti. E intanto Frattesi scalpita

Analizziamo l’avvio di stagione poco brillante del centrocampista dell’Inter, ancora a secco di gol

Nella macchina quasi perfetta di Simone Inzaghi c’è una piccola parte del motore che fatica a ingranare: Nicolò Barella, alla sua quinta stagione con la maglia nerazzurra, sta faticando in questo inizio di campionato.

Il centrocampista italiano, diventato sempre più fondamentale nel corso degli anni, ha incontrato alcune difficoltà nelle prime sfide di questa stagione. Dopo otto partite infatti la mezz’ala dell’Inter ha totalizzato 0 gol e un solo assist, cifre nettamente inferiori a quelle che i tifosi nerazzurri sono abituati a vedere. Una continuità di rendimento che, per un calciatore che non veniva praticamente mai tolto dal campo, sta mancando in questo avvio di stagione. E la panchina, dove Simone Inzaghi può scegliere tra giocatori del calibro di Frattesi, Klaassen e Sensi, potrebbe iniziare ad essere una preoccupazione per Nicolò Barella.

Inter, Frattesi scalpita in panchina

E se Nicolò Barella non sta trovando le migliori prestazioni della sua carriera, in panchina c’è chi scalpita per conquistare una maglia da titolare all’interno del forte centrocampo nerazzurro.

Se Hakan Calhanoglu e Henrikh Mhkitaryan sembrano davvero difficili da sostituire per Simone Inzaghi, chi potrebbe rischiare il posto è proprio il centrocampista italiano. Dietro di lui, in attesa della propria occasione, si candida Davide Frattesi, che ancora non è riuscito a ritagliarsi il proprio spazio nella formazione titolare. L’ex Sassuolo, andato in gol sia in nazionale che nel derby vinto contro il Milan, rappresenta una soluzione importante per l’allenatore dell’Inter. Per ruolo e caratteristiche rappresenta il sostituto ideale di Barella, vedremo se Inzaghi opterà per una modifica dell’undici titolare e concederà una chance a Frattesi.