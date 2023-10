Balotelli risponde a Ibrahimovic: il post social è virale

Dopo le frasi di Ibrahimovic su Balotelli, arriva la risposta di ‘Super Mario’: uno scatto social che parla da solo

Nel weekend dedicato alle nazionali, con il campionato fermo, il dibattito è alimentato dal caso scommesse, dall’Italia di Spalletti e dagli interventi di sportivi, non solo del mondo del calcio, al Festival dello Sport di Trento. Dove non mancano certo dichiarazioni non banali.

Oggi, nel corso del suo intervento, Zlatan Ibrahimovic ha riservato una stoccata a Balotelli. Nel paragone con Leao, ha definito ‘un genio’ il portoghese e non ‘Super Mario’, spiegando, su quest’ultimo: “Ha perso tutte le occasioni che ha avuto, il talento va sfruttato“. Dichiarazioni non tenere, affatto, nei confronti dell’ex compagno di squadra all’Inter, tra il 2007 e il 2009. Ovviamente, come sempre in questi casi, la replica del 33enne non si è certo fatta attendere.

Balotelli a Ibrahimovic: la story su Instagram è una immagine eloquente

Balotelli ha affidato a un post sui social la sua replica, piuttosto affilata, a Ibrahimovic. Per la precisione, con una storia Instagram, nella quale non ci sono parole ma soltanto uno scatto del passato.

La foto ritrae Balotelli ventenne, a Madrid, con l’Inter, sollevare la Champions League nel 2010, al ‘Bernabeu’ dopo la finale vinta contro il Bayern Monaco. Una gioia che Ibrahimovic in carriera non ha mai avuto e per questo il tag al profilo dello svedese è immediato. A corredo, soltanto tre ‘cuoricini’, per cullare un dolce ricordo e magari per dare un tono di cordialità alla replica alle dichiarazioni di Ibrahimovic.