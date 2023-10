Lautaro Martinez, assalto totale all’Inter: triplo scambio o solo cash

Lautaro Martinez, centravanti e capitano dell’Inter di Simone Inzaghi, sta facendo benissimo con i nerazzurri tanto da diventare un obiettivo caldissimo per tanti top club del panorama europeo

L’Inter di Simone Inzaghi si trova al momento al secondo posto della classifica del campionato italiano di Serie A. I nerazzurri, reduci dal pareggio interno contro il Bologna di Thiago Motta, hanno visto andare a segno di nuovo Lautaro Martinez.

Il centravanti argentino, arrivato a Milano nell’estate di calciomercato del 2018, piano piano è diventato un protagonista assoluta della società nerazzurra tanto da prendere anche i gradi di capitano con l’addio di Marcelo Brozovic. In questa stagione finora Lautaro ha messo a segno 10 gol nel campionato italiano di Serie A e fa gola a diversi top club del panorama europeo, praticamente tutti i più grandi del Vecchio Continente: Real Madrid, Manchester United, PSG e Chelsea. Quattro società che, per disponibilità economiche e necessità di organico, hanno bisogno di un giocatore come Lautaro Martinez che l’Inter, parallelamente, sta cercando di blindare per trattenere a San Siro.

Lautaro nel mirino dei top club d’Europa e l’Inter…

L’Inter sta riflettendo anche su un possibile rinnovo di contratto a cifre ancora una volta maggiorate per Lautaro Martinez mentre dall’estero potrebbero arrivare offerte, soltanto cash o con contropartite da prendere in considerazione. La valutazione che i nerazzurri fanno del giocatore è di circa 100 milioni di euro e il Chelsea, ad esempio, per abbassare le richieste potrebbe mettere sul piatto anche il nome di Broja, centravanti seguito dalla Beneamata.

In casa PSG e Manchester United invece, le contropartite, sempre dal reparto offensivo, potrebbero rispondere ai nomi di Ekitike e Martial. Discorso differente per il Real Madrid che, a parte Joselu, potrebbe puntare su un’offerta cash per rispondere al bisogno di un centravanti di prospettiva per Ancelotti.