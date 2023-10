Juve, 50 milioni per l’erede di Pogba: due addii per finanziare il colpo

Juventus, un doppio addio finanzia una super operazione in entrata da 50 milioni di euro: scelto l’erede di Pogba

I nodi legati agli infortunati, la vicenda calcioscommesse con il coinvolgimento di Nicolò Fagioli, il caso Paul Pogba, un big match da preparare in questa pausa delle Nazionali, ma anche uno sguardo al mercato.

In casa Juventus le questioni su cui concentrarsi certamente non mancano, ma l’ambiente bianconero tiene aperta anche la porta del mercato. Una questione, quella dei trasferimenti, che si lega proprio alla questione legata al centrocampista francese. Le controanalisi hanno dato esito positivo al Dhea, esito che cambierà la strategia difensiva del francese. L’ipotesi però che le strade della Juventus e del centrocampista classe 1993 possano separarsi resta quantomai viva. Una separazione che potrebbe portare un risparmio importante per le casse bianconere. Un risparmio che, riferiscono dalla Spagna, verrebbe investito nuovamente sul mercato.

Juventus, via McKennie e Pogba: obiettivo Goretzka per il centrocampo

Stando infatti a quanto riportato dal portale ‘todofichajes.com’, il club bianconero starebbe valutando con attenzione la situazione di Leon Goretzka.

Il centrocampista tedesco in forza al Bayern Monaco sta trovando meno spazio nel corso di questa stagione sotto la gestione di Thomas Tuchel. L’ex Schalke 04 ha un contratto con i bavaresi sino al 2026, ma per il club tedesco Goretzka non è incedibile. Certo, Tuchel lo ritiene una pedina importantissima e il Bayern quindi potrebbe decidere di cederlo soltanto a fronte di un’offerta irrinunciabile.

E l’offerta, sottolineano dalla Spagna, potrebbe aggirarsi attorno ai 50 milioni di euro. Dall’addio di Pogba, la Juventus otterrebbe un risparmio importante, che verrebbe subito reinvestito insieme al tesoretto ricavato dalla cessione di Weston McKennie. Lo statunitense si sta ritagliando il suo spazio nella rosa di Allegri, ma non è certo incedibile. Se a gennaio dovessero presentarsi delle squadre, la porta di Giuntoli sarebbe certamente aperta. L’obiettivo sarebbe cedere il texano per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Cifra che verrebbe quindi girata al Bayern, insieme ai soldi risparmiati da Pogba, per Goretzka. Un affare certamente non semplice, ma dalla Spagna sono sicuri: la Juve è molto vigile e se gli addii dovessero concretizzarsi, Giuntoli potrebbe tentare l’affondo.