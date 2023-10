Inter, ritorno di Onana: l’annuncio criptico di Marotta

Nella lunga intervista odierna al Festival dello Sport di Trento, Marotta parla anche di Onana e del suo addio all’Inter

Tra i protagonisti indiscussi della giornata di oggi e dell’intero weekend al Festival dello Sport di Trento, e non poteva essere altrimenti, Beppe Marotta. L’amministratore delegato dell’Inter ha tenuto banco con lunghe dichiarazioni a tutto tondo sul palco.

Il dirigente nerazzurro ha parlato di svariati temi. Inevitabilmente ancora spazio alla querelle Lukaku, con frasi che hanno smontato la polemica innescata dal belga. Ma ci si è poi soffermati anche sulle mosse dell’Inter nell’ultimo mercato, in particolare su una, quella che ha portato all’addio di Onana.

Yann Sommer, fin qui, si è reso protagonista come sostituto di un buon rendimento, mentre il camerunense al Manchester United sta vivendo un periodo assai complicato. Tutto questo, unito alla ricca plusvalenza per i nerazzurri, fa propendere la valutazione per l’operazione complessiva come assai positiva.

Marotta chiude al ritorno di Onana, le dichiarazioni

Tutto questo viene confermato dallo stesso Marotta, che ne parla in questi termini: “Per lui è stata una esperienza importante e anche per noi, non bisogna dimenticare che l’operazione è stata economicamente rilevante per la società”.

A Marotta poi è stato chiesto se fosse possibile pensare a un ritorno, un domani, di Onana all’Inter. La risposta dell’ad nerazzurro è stata la seguente: “Il futuro non riesco ancora a percepirlo. Nel calcio ci sta tutto, ma i cosiddetti cavalli di ritorno hanno dato a volte risultati negativi”.