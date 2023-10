Aouar, qualità e inserimento: la particolare statistica sul centrocampista

Aouar è un giocatore della Roma; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto del centrocampista giallorosso

Nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, la Roma ha fatto diversi cambiamenti specialmente in mezzo al campo dove sono arrivati tre nuovi giocatori. Uno di questi, Aouar, è stato acquistato a parametro zero dai giallorossi. Buonissimo colpo da parte della squadra capitolina considerando le qualità del giocatore e la sua capacità di portare tanta tecnica ad un reparto che può risultare determinante nel corso di questa stagione.

L’impatto di Aouar con la Roma è stato sicuramente positivo e l’unico neo riguarda l’infortunio subito contro il Milan quando il centrocampista è stato costretto ad alzare bandiera bianca nel corso del primo tempo. Il giocatore non sembra ancora essere al cento per cento della condizione fisica ma sta sicuramente migliorando e dimostrando quanto può fornire alla causa giallorossa.

Come ha giocato Aouar nell’ultima partita Cagliari Roma

Prima della sosta per le nazionali, la Roma era impegnata in casa del Cagliari. Un match che poteva nascondere diverse insidie ma i giallorossi sono riusciti ad imporre le proprie qualità chiudendo il match già nel primo tempo. Non solo Lukaku (autore della prima doppietta in giallorosso) e Belotti protagonista con la rete del momentaneo tre a zero; in casa del Cagliari si è preso la scena proprio Aouar.

Il centrocampista ha avuto il merito di sbloccare il risultato sfruttando, al meglio, l’assist di Spinazzola; una rete molto importante sia per il giocatore ma soprattutto per la propria squadra. Il gol, infatti, ha permesso di indirizzare il match; Aouar, però, ha fornito in generale una buonissima prestazione e questa è, senza ombra di dubbio, la notizia migliore per la Roma e la stagione dei giallorossi.

Fantacalcio: i voti di Aouar

Il nuovo centrocampista della Roma è anche sbarcato al Fantacalcio e potrà risultare determinante per chi ha deciso di puntare su di lui. Parliamo, infatti, di un giocatore capace (con i suoi inserimenti) di poter portare un contributo determinante nell’arco dei novanta minuti. L’esordio di Aouar è arrivato alla prima di campionato, contro la Salernitana e il giocatore si è guadagnato un bel sei e mezzo.

Primo bonus per il nuovo acquisto dei giallorossi alla seconda di campionato; in casa del Verona, infatti, realizza il gol del definitivo due a uno. Rete che gli vale un bel nove e mezzo. Contro il Milan, prima dell’infortunio, stava avendo delle difficoltà come tutti i suoi compagni; uscirà con un cinque e mezzo come voto.

Non impiegato contro Empoli e Torino, il centrocampista torna in campo in casa del Genoa entrando in una situazione, di punteggio, decisamente compromettente. Il cinque e mezzo diventa cinque a causa dell’ammonizione. Nessun voto dopo la partita con il Frosinone dal momento che è entrato a pochi minuti dalla fine; a Cagliari è stato protagonista realizzando la rete dell’uno a zero (seconda in trasferta). Il gol gli è valso il nove in pagella.

Aouar come ha commentato su Instagram

Il centrocampista ha un proprio account Instagram dove troviamo dei post sulla Roma; non fa eccezione la trasferta di Cagliari dove è stato protagonista con la rete dell’uno a zero. Ecco come ha commentato Aouar

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Houssem Aouar (@houssem_aouar)

Aouar nella probabile formazione di Roma Monza

La Roma, al rientro dalla sosta, affronterà il Monza alle 12.30 all’Olimpico; una sfida fondamentale per i giallorossi che hanno bisogno di dare continuità di risultato in modo da risalire la classifica. Uno dei protagonisti del match sarà, considerando anche l’assenza di Pellegrini, Aouar i cui inserimenti possono andare ad aiutare la propria squadra all’interno dei novanta minuti.

Andiamo a vedere la probabile formazione della Roma con la presenza di Aouar dal primo tempo. Rui Patricio; N’Dicka, Llorente, Mancini; Karsdorp, Aouar, Paredes, Cristante, Spinazzola; Lukaku, Belottti

Aouar nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Abbiamo giustamente sottolineato l’importanza di un giocatore come Aouar all’interno del sistema di gioco giallorosso; centrocampista in grado di portare qualità e capacità di far male all’avversario grazie ai suoi inserimenti. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino a questo momento, di Aouar

Gol: due

Assist: nessuno



Ammonizioni: tre

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 7.1

Aouar, nuovo centrocampista della Roma: ecco cosa può dare ai giallorossi

La Roma ha cambiato in maniera importante il proprio centrocampo puntando, con l’acquisto di alcuni elementi, sulla qualità. Uno di questi è stato, senza ombra di dubbio, Aouar; il suo impatto con il mondo giallorosso è stato più che positivo sia dal punto di vista realizzativo sia per quanto concerne le prestazioni fornite.

Da un punto di vista tecnico parliamo di un giocatore che può portare diverse cose alla propria squadra; la prima è sicuramente la capacità di inserirsi alle spalle della difesa avversaria. Una caratteristica che può essere fondamentale nel corso di una stagione dove la Roma ha obiettivi importanti sia in campionato sia in Europa League senza dimenticarci della Coppa Italia.