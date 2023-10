“Proposta indecente”: Juve, colpo e cessione choc a gennaio

Le ultimissime di calciomercato Juventus nella diretta Twitch di Tv Play: “Giuntoli sta vedendo se esiste la possibilità di fare un’operazione in prestito”

Un centrocampista, forse due. A gennaio la Juventus dovrebbe essere una delle protagoniste del calciomercato. Obiettivo, sostituire Paul Pogba e, verosimilmente, Nicolò Fagioli, entrambi verso una squalifica. Il francese anche verso la risoluzione del contratto.

Il nome in testa alla lista di Giuntoli sarebbe quello di Khephren Thuram, figlio dell’ex bianconero Lilian e fratello minore di Marcus che gioca nell’Inter. Lui, invece, milita nel Nizza dove nell’ultimo anno e mezzo è letteralmente esploso ai massimi livelli.

Centrocampista fisico e tecnico, parliamo di un calciatore in grado di fare la differenza ma che, proprio per questo, vanta numerosi ammiratori e ha una valutazione importante. 30 milioni? Intervenuto nella diretta Twitch di Tv Play, Fabio Santini parla di “40 milioni di euro” per il cartellino del classe 2001 nato a Reggio Emilia. Allo stesso tempo, però, il giornalista di ‘Telenova’ dà Giuntoli alacremente al lavoro per portarlo a Torino.

“Il Ds della Juve sta lavorando tantissimo sul fronte Thuram – le parole di Santini – Costa 40 milioni, ma Giuntoli sta vedendo se esiste la possibilità di fare un’operazione in prestito“.

Naturalmente Giuntoli stima molto anche altri profili, come per esempio Koopmeiners: “L’olandese dell’Atalanta gli piace molto. Lui sarà uno dei crack del calciomercato di gennaio Occhio poi a Thomas Partey – ha sottolineato – La Juve potrebbe prenderlo in prestito”.

Juventus, Chiesa potrebbe dire addio: “Piace sempre in Premier”

Non solo acquisti per Allegri, a Tv Play Santini ha parlato anche di possibili cessioni. A gennaio oppure a giugno, e di una in particolare: quella di Federico Chiesa.

“È sempre nel mirino della Premier – ha evidenziato Santini – Alla Juve nessuno è incedibile, se arrivasse una proposta indecente…”. Chiesa, come Vlahovic, sarebbe potuto partire già l’estate scorsa visto che per Giuntoli non era intoccabile e che c’era, ma in realtà c’è ancora, la necessità in casa bianconera di una cessione importante.

Chiesa ha però una valutazione significativa, la cifra è di circa 55-60 milioni che, tuttavia, potrebbe salire nei mesi a venire qualora l’ex viola confermasse le grandi prestazioni di questo inizio di stagione.