Niente rinnovo e firma gratis: guizzo nerazzurro in Serie A

La Serie A potrebbe accogliere molto presto un nuovo giocatore; per lui, infatti, si parla di niente rinnovo con i nerazzurri interessati

Campionato di Serie A in pausa per la sosta nazionale; dopo otto giornate abbiamo alcune prime indicazioni. L’Atalanta, nonostante un punto nelle ultime due partite, è a quattro punti dalla zona Champions; tornare nella principale competizione internazionale per club è il grande obiettivo del club bergamasco che ha le possibilità per raggiungere questo traguardo.

Un’altra squadra protagonista nel massimo campionato italiano è, senza ombra di dubbio, il Sassuolo; l’inizio di stagione dei neroverdi ha visto i ragazzi di Dionisi alternare grandi risultati a battute d’arresto inattese. Berardi e compagni, infatti, sono stati capaci di battere Juventus ed Inter ma sono caduti in casa del Frosinone e davanti al proprio pubblico contro il Monza; alla ripresa del campionato il Sassuolo cercherà la giusta continuità di rendimento mentre l’Atalanta vuole tornare a vincere dopo la sconfitta dell’Olimpico.

Entrambe le squadre, nonostante manchi ancora molto, stanno pensando di rinforzarsi nel corso del prossimo mercato estivo. E’ importante farsi trovare pronti anticipando la concorrenza su alcuni profili che possono piacere a diversi club; questo sembra essere proprio il caso di Sassuolo e Atalanta interessate ad un giocatore che sta facendo molto bene fino a questo momento.

Atalanta e Sassuolo, piace Barreiro Martins: contratto in scadenza a giugno

In Bundesliga troviamo una squadra in grande difficoltà; stiamo parlando del Mainz. Due punti conquistati in sette giornate di campionato, cinque sconfitte con sei gol realizzati e diciannove subiti. Una situazione veramente difficile a cui bisognerà provare a porre rimedio a partire dalla prima partita dopo la sosta per le nazionali.

Una delle poche note positive del Mainz è rappresentata da Barreiro Martins; il centrocampista, infatti, ha disputato tutte le partite in Bundesliga segnando anche una rete nella sconfitta contro lo Stoccarda per tre a uno. Il contratto del classe 2000 scade il prossima trenta giugno e le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di diversi club. Stando a quanto riporta 90min, il Mainz vorrebbe tenere il centrocampista ma il giocatore piace a diverse squadre; in Germania occhio proprio allo Stoccarda, al Wolfsburg e all’Eintracht Francoforte.

Barreiro Martins, però, piace anche in Inghilterra con Leicester, Everton, Wolves, Fulham e Brentford; in Serie A, invece, ci sono Sassuolo e Atalanta. Folta, dunque, la concorrenza nei confronti di un giocatore che (nonostante le difficoltà del suo club) sta dimostrando di avere qualità importanti e, nella prossima estate, potrebbe cambiare aria e lasciare il Mainz.