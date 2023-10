Kostic-Juventus: la soluzione in più di Allegri

Kostic è il un giocatore della Juventus; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto dell’esterno bianconero

La Juventus, dalla scorsa stagione, ha deciso di passare al 3-5-2; un cambio tattico che, partita dopo partita, ha portato ottimi risultati. In un sistema di gioco del genere sono fondamentali gli esterni a cui si chiede un doppio lavoro; devono infatti aiutare in fase difensiva ma essere anche incisivi dal punto di vista offensivo.

I bianconeri, in quel reparto, possono contare su giocatori di assoluto valore e tra questi non possiamo non andare a parlare di Kostic; l’esterno offensivo può fornire soluzioni importanti all’interno della gara ma anche nell’arco dell’intera stagione; abile nell’uno contro uno e nell’andare a creare la superiorità numerica.

Kostic come ha giocato l’ultima partita: Juventus Torino

L’ultima partita prima della sosta per le nazionali ha visto la Juventus sfidare il Torino nel derby della Mole; una gara che poteva riservare brutte sorprese considerando la fisicità dei granata e le assenze, importantissime, di Chiesa e Vlahovic. I bianconeri, però, hanno approcciato la partita nel migliore dei modi: pressing alto e voglia di recuperare la palla il prima possibile in modo da trasformare l’azione da difensiva in offensiva.

Il match è stata sbloccata e chiusa su calcio d’angolo; l’uno a zero è stato realizzato da Gatti che ha dovuto aspettare l’ok del Var per poter esultare mentre è stata immediata l’esultanza di Milik in occasione del due a zero. L’assist per il centravanti è stato realizzato da Kostic che conferma la sua abilità nel servire palloni preziosi per i propri compagni; prestazione importante quella dell’esterno.

Fantacalcio: i voti di Kostic

Giocatore importantissimo all’interno della rosa bianconera anche per un possibile cambio tattico da parte di Allegri nel corso della partita. Kostic, però, può essere determinante anche a livello fantacalcistico dal momento che può portare diversi bonus in termini di assist e di gol. L’esordio è arrivato in casa dell’Empoli alla terza giornata di campionato e il giocatore ha guadagnato un bel sei e mezzo.

Sufficienza piena nelle successive quattro partita che ha visto la Juventus affrontare Lazio e Lecce davanti al proprio pubblico, Sassuolo e Atalanta in trasferta. Match in cui Kostic ha fornito buonissime prestazioni andando a mettere in difficoltà le difese avversarie con il suo uno contro uno. Arriviamo, dunque, al derby della Mole dove l’assist per il due a zero di Milik è valso, per l’esterno offensivo, un bel sette e mezzo.

Kostic come ha commentato su Instagram

La maggior parte dei post di Kostic, nel suo account Instagram, sono (come possibile immaginare) di natura calcistica; l’esterno va a commentare i risultati della sua squadra e non ha fatto eccezione il post derby con il giocatore che ha voluto postare tutta la sua soddisfazione per la vittoria di una partita dove è stato assoluto protagonista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filip Kostic (@filipkostic)

Kostic nella probabile formazione di Milan Juventus

Al rientro dalla sosta per le nazionali, la Juventus farà visita al Milan con l’obiettivo di tornare a vincere in trasferta dopo la sconfitta con il Sassuolo e il pareggio di Bergamo con l’Atalanta. Una partita molto importante per le ambizioni della Juventus che deve dimostrare di essere pronta a lottare, fino alla fine, per la vittoria dello scudetto.

Vincere in casa del Milan (nonostante le assenze di Maignan e Theo Hernandez) non sarà per nulla semplice ma i bianconeri hanno le possibilità per far male ai rossoneri. Uno dei protagonista sarà, senza ombra di dubbio, Kostic; l’esterno, con le qualità nell’uno contro uno e nell’andare a creare la superiorità numerica, può mettere in difficoltà la difesa avversaria. Andiamo a vedere la probabile formazione della Juventus con la presenza di Kostic dal primo minuto di gioco. Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Kostic, Rabiot, Locatelli, Miretti, McKennie; Chiesa, Milik

Kostic nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Abbiamo detto di come l’esterno bianconero sia un giocatore fondamentale non solo per la Juventus ma anche a livello fantacalcistico. Kostic, infatti, può regalare (a chi ha deciso di puntare su di lui) diversi bonus tra gol e assist. Vediamo le statistiche aggiornate, fino a questo momento, del classe 1992.

Gol: zero

Assist: uno

Ammonizioni: nessuna

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 6.33

Kostic e l’importanza nella Juventus

Un giocatore fondamentale nel 3-5-2 della Juventus; vedendo le ultime giornate dei bianconeri non possiamo non notare la scelta di posizionare McKennie sulla corsia per dare maggiore libertà di movimento a Kostic mantenendo comunque il giusto equilibrio.

L’esterno ex Eintracht Francoforte, però, permette anche un cambio tattico qualora Allegri dovesse decidere di non proseguire con il 3-5-2. Con Kostic, infatti, la Juventus può giocare anche con il 4-3-3 considerando le qualità del giocatore nell’andare a saltare l’uomo; una delle caratteristiche più importanti del classe 1992 è l’abilità nel cross, specialità che abbiamo avuto modo di vedere anche nel derby contro il Torino. La Juventus, in questa stagione, vuole lottare per lo scudetto cercando di sfruttare la non partecipazione alle coppe; con un giocatore come Kostic è tutto più semplice.