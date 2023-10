Juventus, Vlahovic pronto a dire sì: gli sviluppi dell’affare

Dopo le tanti voci di mercato dell’ultima estate Dusan Vlahovic è pronto a rinnovare con la Juventus

Alla fine è rimasto. L’estate del bomber serbo, protagonista dell’ultima sessione di calciomercato, è stata piuttosto turbolenta, con il calciatore che aveva manifestato la volontà di non separarsi dalla Juventus.

Oggi i numeri gli danno ragione. Il bomber ha ritrovato fiducia grazie all’ottimo avvio di campionato, impreziosito da 4 gol nelle prime gare. Cifre importanti che hanno dimostrato la centralità del giocatore all’interno del progetto Juve e delle idee di Massimiliano Allegri. Proprio per questo Cristiano Giuntoli sta lavorando al rinnovo di contratto dell’ex Fiorentina, pronto a legarsi a lungo con i bianconeri. La società vorrebbe prolungare l’accordo con il calciatore per almeno un altro anno, arrivando a un’estensione contrattuale fino al 2027. Il calciatore, che guadagna attualmente 7 milioni, è pronto a sposare l’idea della Vecchia Signora.

Vlahovic, nel mirino c’è la partita contro il Milan

Dopo un ottimo avvio di campionato il calciatore serbo è stato frenato dal solito problema alla schiena, con la pubalgia che continua a dare fastidio all’attaccante dopo i prolungati stop della scorsa stagione.

La punta della Juventus, che è rimasta a Torino per smaltire l’infortunio in questa sosta per le Nazionali, sta spingendo molto con un obiettivo preciso nel mirino: la sfida di domenica 22 ottobre contro il Milan. E il recupero procede nella direzione giusta: il giocatore sta aumentando i carichi di lavoro, allenandosi già parzialmente con i compagni. Max Allegri lo aspetta, il suo contributo sarà fondamentale per capire se la Juventus farà una stagione di vertice.