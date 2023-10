UFFICIALE Uefa, partita rinviata: ecco il motivo

La UEFA ha ufficializzato il rinvio di un match durante la sosta per le Nazionali. Il motivo della decisione

Come annunciato dalla UEFA attraverso una nota, la partita è ufficialmente rinviata a data da destinarsi.

Si tratta del match che vede coinvolta la Nazionale israeliana. La guerra in corso contro Hamas e la situazione in Israele ha infatti costretto la UEFA a posticipare la sfida contro Kosovo. Il match era in programma il prossimo 15 ottobre ed è rinviato a data da destinarsi.

The #EURO2024 qualifying match between Kosovo and Israel scheduled for 15 October has been postponed.

A new date for the fixture will be announced in due course.

— UEFA (@UEFA) October 12, 2023