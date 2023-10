Tiago Nunes: “Lucas Piton pronto per la Roma, Mourinho allenatore ideale”

Potrebbe arrivare dal Portogallo un rinforzo per la fascia sinistra della Roma: il nuovo Carlos Augusto raccomandato a Mourinho

Torna di moda il nome di Lucas Piton per la Roma di José Mourinho. Un profilo accostato al club giallorosso già nei mesi scorsi e che ora può tornare di grande attualità.

Intervenuto ai microfoni di Asromalive.it, l’allenatore brasiliano del Sporting Cristal Tiago Nunes ha parlato di Lucas Piston, potenziale obiettivo di mercato della Roma e giocatore lanciato da lui ai tempi del Corinthians. Secondo il tecnico brasiliano, non ci sono dubbi in merito al fatto che il giocatore sia pronto per arrivare in Europa e in Italia: “Per la sua mentalità, per la sua conoscenza del gioco, per la capacità di riconoscere i tempi della giocata”.

Chiaramente, Piton “è un calciatore che può ancora migliorare”, in particolar modo per quanto riguarda “alcuni aspetti tecnici e individuali”. E importante potrebbe essere il lavoro di Mourinho per valorizzare il talento dell’esterno italo-brasiliano: “È l’allenatore ideale per qualsiasi giocatore”. Secondo Tiago Nunes, il tecnico lusitano è “un top, un riferimento per tutti a livello mondiale. Può aiutare Piton perché conosce molto bene la cultura del calcio brasiliano, la testa e la cultura del calciatore brasiliano”.

Roma, le parole di Tiago Nunes su Mourinho

Secondo il tecnico brasiliano, anche il fatto di parlare la stessa lingua “potrebbe favorire il calciatore” anche se non di dice “sicuro che sia così facile adattarsi al calcio italiano, principalmente nel suo ruolo di terzino sinistro. Credo che per adattarsi meglio, all’inizio dovrebbe giocare un po’ più alto, come esterno”.

“Potremmo paragonarlo a Carlos Augusto che è arrivato all’Inter dopo l’esperienza al Monza” ha aggiunto Tiago Nunes in merito alle caratteristiche di Lucas Piton anche se “sono profili differenti, ma Carlos si è adattato molto facilmente proprio partendo da quella posizione”.