Ronaldo infrange la legge in Iran: rischia 100 frustate

Cristiano Ronaldo rischia cento frustate per aver infranto la legge in Iran: la vicenda che vede protagonista il calciatore dell’Al Nassr

Ha infranto la legge iraniana e rischia una punizione di 100 frustate. Cristiano Ronaldo sarà sanzionato se tornerà in Iran dove nei giorni scorsi ha preso parte ad un’amichevole tra il suo Al Nassr e una formazione iraniana.

Durante la visita, CR7 si è però macchiato di quella che secondo il codice penale iraniano è un reato: adulterio commesso con una persona non sposata. La notizia, riportata da La7, fa ovviamente scalpore.

Tutto parte dai social, dove Fatemeh, artista disabile iraniana, pubblica un accorato appello per conoscere Ronaldo e fargli vedere un ritratto che lei ha realizzato. L’appello fa centro perché il calciatore la incontra e le regala anche una maglietta per ringraziarla del dipinto realizzato.

Ronaldo, 100 frustate: ha violato la legge iraniana

Nel video postato sui social si vede Ronaldo che abbraccia la 34enne, paralizzata all’85% per le conseguenze del parto, e la bacia sulla guancia. Un gesto che in Iran non è consentito, da qui la possibile pena.

Stando a quanto riportato quindi, Cristiano Ronaldo avrebbe violato la legge iraniana e potrebbe per questo essere sanzionato con 100 frustate. La possibile pena sarebbe da scontare nel caso in cui il 38enne dovesse entrare nuovamente in Iran.

Potrebbe quindi costare caro a Ronaldo l’aver voluto accontentare Fatemeh, visibilmente emozionata e contenta quando ha visto il suo campione. L’artista, impossibilitata ad utilizzare le mani, dipinge con i piedi e ha mostrato i suoi due ritratti a Ronaldo.