Lucca come sta andando quest’anno? Ecco i numeri della punta centrale dell’Udinese

Lorenzo Lucca è un attaccante alla sua prima stagione con la maglia dell’Udinese. Come sta andando il suo inizio di campionato?

Lorenzo Lucca, originario di Moncalieri e classe 2000, è un nuovo acquisto dell’Udinese per la stagione di Serie A 2023-2024. Di ruolo punta centrale, ha vissuto un’esperienza breve in Olanda all’Ajax, diventando il primo giocatore italiano a vestire la maglia di questo blasonato club. Il prestito oneroso con diritto di riscatto non si è però concretizzato in un contratto più duraturo con il club che fu di Cruijff.

Dalla scorsa estate l’attaccante è così entrato nelle fila dell’Udinese con l’obiettivo di farsi notare in campo con buone prestazioni e, magari, puntare alla convocazione in nazionale. Anche in questo caso si tratta di un prestito con diritto di riscatto per la squadra friulana.

Come sta andando questo inizio di stagione per Lorenzo Lucca? Si sta rivelando finora una scelta azzeccata quella di integrarlo nella rosa dell’Udinese? Le valutazioni al Fantacalcio sono buone o il calciatore ha avuto qualche difficoltà nelle prime giornate del torneo nazionale? Lorenzo Lucca è un elemento affidabile e su cui puntare nel celebre gioco che appassiona milioni di fantacalcisti? La nostra scheda lo chiarirà, rispondendo proprio a queste domande. I dettagli.

Come ha giocato Lucca nell’ultima gara contro l’Empoli?

Finora in apertura di campionato l’Udinese non sta affatto brillando. E’ infatti una delle tre squadre al momento ancora a secco di vittorie. In otto gare sono arrivati 5 pareggi e 3 sconfitte, che la relegano nei bassifondi della classifica di Serie A.

Nell’ultima gara, l’Udinese sfidava fuori casa il club dell’Empoli. Il confronto, finito in parità, non ha soddisfatto nessuno dei due club, che in comune hanno la posizione bassa in classifica e il bisogno di punti per risalire la china.

Nel primo tempo, tuttavia, i ritmi alti non sono mancati. In particolare l’Udinese si è mostrata pericolosa in tre circostanze con Samardzic, il solo a provare davvero a mettere in difficoltà la retroguardia toscana.

Lorenzo Lucca è stato sostituito al minuto 63 da Isaac Success e sicuramente il cambio ha giovato, almeno in minima parte, al club friulano. La giovane punta italiana infatti non ha inciso granché, in una gara che non registra suoi tentativi o spunti degni di nota. Una prestazione decisamente opaca ed incolore, con pochi movimenti – anche a chiudere le linee di passaggio in fase di non possesso – e nessun vero apporto al gioco offensivo dell’Udinese.

Vero è che in questo inizio di stagione il club friulano sta trovando non poche difficoltà ad esprimere il suo gioco, ma è altrettanto vero che Lorenzo Lucca – almeno in questa partita in cui è rimasto imbrigliato nelle marcature avversarie – non ha dato alcun vero contributo sostanziale. Ecco perché la sua valutazione al Fantacalcio nell’ultima gara di campionato non è stata sufficiente, fermandosi ad un modesto 5,5.

Lucca, i voti al Fantacalcio

Lorenzo Lucca in queste prime giornate di campionato di Serie A è stato finora uno dei titolari fissi dell’Udinese. Solo in tre occasioni su otto è uscito prima della fine della partita e soltanto nella prima gara della stagione, contro la Juventus, è entrato a partita in corso senza essere schierato nell’undici iniziale.

L’attaccante originario di Moncalieri ha delle valutazioni al Fantacalcio che finora lo hanno premiato soltanto quando è riuscito ad incidere nella partita, con un assist o con un gol. Ci riferiamo in particolare alla seconda giornata di campionato, una gara in trasferta contro la Salernitana, in cui ha sfoderato un assist e alla penultima in cui, contro il Genoa, ha segnato il suo primo gol in campionato con la maglia dell’Udinese. Nella prima gara ha ottenuto un 7,5 mentre nella seconda un 9,5.

Tolto un sei alla prima giornata di campionato, in cui è entrato al 75esimo minuto, e si è fatto notare con qualche buon spunto – prendendo un sei al Fantacalcio – nelle altre gare finora disputate, invece, Lorenzo Lucca non è riuscito ad ottenere la sufficienza nei Fantavoti, oscillando tra il 5 e il 5,5. Si tratta di valutazioni che, in qualche modo, sono spia di una sua difficoltà ad integrarsi nel gioco della compagine friulana, anche se d’altra parte è vero che in questo inizio stagione tutta la formazione dell’Udinese non sta mostrando particolare brillantezza ed efficacia, specie in avanti.

Lucca come ha commentato su Instagram

La punta in forza all’Udinese, come molti suoi colleghi in squadra e altrove, ha un profilo Instagram dove spesso commenta le partite della propria squadra o manifesta il proprio attuale stato d’animo.

Ebbene, l’attaccante piemontese ha preferito non postare nulla in riferimento all’ultima gara contro l’Empoli. Il suo ultimo aggiornamento riguarda infatti la penultima gara contro il Genoa, in cui Lorenzo Lucca ha pubblicato una foto che lo vede esultare dopo la prima realizzazione in campionato. Tra i commenti al suo post su Instagram, non mancano quelli dei giocatori del Fantacalcio, che lo hanno preso per la loro squadra e auspicano prestazioni un po’ più convincenti e, soprattutto, prolifiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LL (@lorenzolucca17)

Lucca nella probabile formazione della partita Udinese – Lecce

Dopo la pausa del campionato di Serie A per i delicati impegni della nazionale italiana, lunedì 23 ottobre l’Udinese tornerà in campo per la nona giornata. Tra le mura amiche riceverà il Lecce, una squadra che in quest’inizio stagione sta andando piuttosto bene, con un nono posto in classifica generale che la mette al riparo dai pericoli della lotta salvezza.

Con tutta probabilità, e salvo imprevisti dell’ultimo momento, Lorenzo Lucca dovrebbe essere confermato nell’undici titolare, anche perché si tratta di una punta alta e fisica, che può potenzialmente tornare utile al 3-5-2 del tecnico Sottil.

Questa la probabile formazione in vista della nona giornata di Serie A stagione 2023/2024: Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Pereyra, Walace, Samardzic, Zemura; Thauvin/Success, Lucca.

Il ballottaggio in attacco dovrebbe riguardare dunque Thauvin e Success, mentre su Lucca non dovrebbero esserci dubbi riguardo alla partenza dal primo minuto.

Lucca nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Titolare in quasi tutte le partite della prima parte di campionato di Serie A, Lorenzo Lucca – dicevamo – non ha finora particolarmente brillato in campionato, tranne in due partite in cui è fatto notare con un assist e un gol. Le cifre che seguono di fatto non rappresentano le sue reali potenzialità ma, nel complesso, sintetizzano un avvio di stagione al di sotto delle aspettative:

Partite a voto: otto;

Gol: uno;

Assist: uno;

Ammonizioni: zero;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 6,25.

Lucca è una scelta affidabile al Fantacalcio?

Il calciatore originario di Moncalieri è giovane, essendo un classe 2000, e dunque dalla sua ha sicuramente l’età anagrafica. Dopo la non fortunata esperienza all’Ajax nella passata stagione, Lucca prova ora a ritagliarsi il suo spazio in Serie A, ma per convincere il tecnico Sottil a continuare a puntare su di lui, dovrà sicuramente rendersi più pericoloso ed incisivo nelle prossime gare.

Da lui ci si aspettano sicuramente più gol e più assist, e non la media finora vista in queste prime otto giornate di campionato. Il rendimento sta infatti lasciando l’amaro in bocca a non pochi giocatori del Fantacalcio che avevano deciso di puntare su di lui.

Le carte da giocare non gli mancano: Lorenzo Lucca è la classica prima punta di posizione alta e fisica, non particolarmente abile tecnicamente ma capace di giocare spalle alla porta con compiti di fulcro del gioco offensivo friulano.

Lucca è anche piuttosto abile nello smarcarsi dal marcatore e spingere sugli spazi in profondità, cercando la via del gol con l’atletismo. E’ un valido tiratore – anche dalla distanza – e sa concludere in più modi diversi, come peraltro mostrato varie volte in questi primi anni di professionismo. Possiede freddezza e cinismo in area di rigore.

L’attaccante ha dunque potenzialmente le caratteristiche per andare in doppia cifra in quanto a numero di gol in questo campionato, ma tutto dipenderà dalle sue capacità di adattamento ad un campionato complesso come la Serie A. Ecco perché chi cerca soprattutto affidabilità nella rosa del Fantacalcio, farà bene a valutare anche altre alternative.