L’Inter studia il trequartista: è un rivale in Champions League

L’Inter, al rientro dalla sosta, affronterà il Salisburgo nel quale milita Luka Sucic, fantasista croato degli austriaci: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi ha iniziato il cammino in Champions League da due gare. I nerazzurri, che nella scorsa stagione sono stati fermati in finale dal Manchester City di Pep Guardiola, hanno raccolto quattro punti nelle prime due sfide prima pareggiando in casa della Real Sociedad e poi trionfando, a San Siro, contro il Benfica. Ora manca l’altra pretendente agli ottavi di finale, ovvero il Red Bull Salisburgo.

La squadra austriaca, ormai in pianta stabile in Champions League, è una vera e propria fucina di talenti. Dalla città del sale sono partiti infatti diversi grandissimi giocatori, uno su tutti Erling Haaland, che proprio in Europa con il club austriaco ha messo in mostra tutte le sue qualità. Stavolta il nome interessante arriva dalla trequarti e potrebbe fare davvero comodo anche all’Inter di Simone Inzaghi in ottica calciomercato, soprattutto dopo il mancato arrivo di Lazar Samardzic. Stiamo parlando di Luka Sucic, fantasista croato. Alla scoperta di Luka Sucic, fantasista del Red Bull Salisburgo, rivale in Champions League dell’Inter di Simone Inzaghi

Chi è Sucic: il numero dieci che può far comodo all’Inter

Luka Sucic è senza dubbio uno dei prospetti più interessanti del roster del Red Bull Salisburgo. Il giocatore croato, valutato circa 20 milioni di euro, non ha un contratto lunghissimo con il club austriaco, essendo in scadenza nel 2025 e, nella prossima estate dei trasferimenti, potrebbe anche decidere di provare una nuova avventura.

L’Inter lo studierà attentamente nel doppio confronto valutando un investimento per un classe 2002 che, sicuramente, potrebbe essere quel fantasista che è mancato alla Beneamata dopo lo sfumare della trattativa che avrebbe portato Samardzic in nerazzurro.