Karsdorp, titolare della Roma? La statistica che lascia ben sperare

Karsdorp è il difensore della Roma; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto del terzino giallorosso

La Roma, nell’ultima sessione di mercato, ha operato nel miglior modo possibile considerando anche la mancata qualificazione alla Champions League. A livello difensivo è arrivato, per quanto concerne il ruolo di terzino destro, Kristensen; in quella posizione, però, i giallorossi possono contare anche su Celik e Karsdorp.

Il difensore olandese, nelle ultime partite, sta dimostrando di poter dare un contributo fondamentale per la stagione dei giallorossi. Giocatore abile sia nella fase difensiva sia nell’andare ad accompagnare, costantemente, l’azione della squadra.

Siamo solo all’inizio ma la sensazione è che Karsdorp, accompagnato da una buona condizione fisica, possa essere il titolare della corsia destra nonostante la Roma, con tre competizioni da giocare, deve poter contare su tutti

Come ha giocato Karsdorp nell’ultima partita: Cagliari Roma

L’ultima partita di campionato ha visto la Roma essere impegnata in casa del Cagliari; un match fondamentale per i giallorossi considerando le difficoltà avute nella prima parte di stagione. I ragazzi di Mourinho hanno avuto un buonissimo approccio andando a chiudere la contesa già nel corso dei primi quarantacinque minuti.

Nella ripresa la Roma ha semplicemente aumentato il divario con il Cagliari riuscendo ad imporsi con un netto quattro a uno. Tra i protagonisti della partita non possiamo non andare a menzionare Karsdorp autore dell’assist per il gol del due a zero (il primo del match) di Lukaku. Azione che testimonia la capacità del terzino di accompagnare l’azione offensiva ed arrivare costantemente sul fondo

Fantacalcio: i voti di Karsdorp

Come detto, nelle ultime partite Karsdorp sembra avere preso un leggero vantaggio su Kristensen e Celik per quanto riguarda il ruolo di terzino destro. L’olandese può rappresentare anche una buona risorsa dal punto di vista fantacalcistico dal momento che è in grado di fornire dei bonus importanti specialmente sotto l’aspetto degli assist.

L’esordio, contro la Salernitana alla prima di campionato, è stato positivo e ha regalato a Karsdorp un bel sei; sufficienza anche nella trasferta di Verona nonostante la squadra non sia riuscita a conquistare i tre punti. Zero minuti, invece, nelle successive quattro partite (contro Milan, Empoli, Torino e Genoa) per poi tornare in campo contro il Frosinone; un match dove il sei e mezzo è sceso a sei a causa dell’ammonizione ricevuta. L’ultima partita lo ha visto grande protagonista; l’assist per Lukaku, infatti, gli è valso un bel sette e mezzo.

Karsdorp come ha commentato su Instagram

Il terzino olandese della Roma, come tanti suoi colleghi, ha un proprio profilo Instagram dove solitamente commenta i risultati della propria squadra. In questa stagione, però, non è ancora arrivato neanche un post. L’ultimo commento di Karsdorp, dopo una partita, è arrivato al termine di Roma Real Sociedad di Europa League della scorsa stagione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AS Roma (@officialasroma)

Karsdorp nella probabile formazione di Roma Monza

La prossima partita di campionato, dopo la sosta per le nazionali, vedrà la Roma ospitare il Monza. Un test importante per la squadra di Mourinho contro una squadra più avanti in classifica ma con la voglia di conquistare i tre punti in modo da trovare la giusta continuità di risultati. Una partita dove i giallorossi faranno affidamento sul momento di Lukaku, centravanti che ha iniziato nel migliore dei modi.

Protagonista sarà sicuramente Karsdorp; l’olandese può essere un fattore sia dal primo minuto sia a partita in corsa per le sue caratteristiche di spinta e la capacità di andare ad interpretare nel migliore dei modi il 3-5-2.

Andiamo a vedere la probabile formazione della Roma con la presenza del terzino classe 1995 dal primo minuto. Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Spinazzola, Aouar, Paredes, Cristante, Karsdorp; Lukaku, Belotti

Karsdorp nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Inizio da titolare, alcune partite in cui ha sostenuto i propri compagni da fuori per poi tornare in campo e fornire il suo contributo. Karsdorp, per gli obiettivi stagionali della Roma, può andare a rappresentare una soluzione veramente importante.

Gol: nessuno

Assist: uno

Ammonizioni: una

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 6.3

Karsdorp può essere il titolare della corsia destra: le alternative

La Roma, nell’ultima sessione estiva di mercato, ha acquistato Kristensen come rinforzo sulla corsia di destra; contro Frosinone e Cagliari, così come nelle prime due partite stagionali, abbiamo visto la presenza di Karsdorp. L’olandese sta dimostrando di potersi prendere una maglia da titolare nella rosa dei giallorossi.

E’ una stagione importante per la Roma; l’obiettivo, in campionato, è quello di lottare per la Champions mentre in Europa League si proverà a tornare in fondo così da riscattare quanto successo nella finale dello scorso anno, persa ai rigori contro il Siviglia.

Non bisogna sottovalutare poi la Coppa Italia dove i giallorossi non arrivano in finale da diverso tempo; diversi impegni da affrontare e la necessità di avere tutta la rosa a disposizione in modo da essere protagonisti fino alla fine. Per quanto concerne la corsia destra ci sono tre giocatori a disposizione di Mourinho e, almeno al momento, Karsdorp sembra poter essere il favorito per vestire la maglia da titolare.