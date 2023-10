Infortunio in nazionale, cambio anticipato

Esce prematuramente dal campo per infortunio durante la partita della nazionale: la situazione preoccupa

Brutta notizia in casa Sassuolo. In una serata pressoché perfetta per l’Albania, vincente 3-0 sulla Repubblica Ceca, Nedim Bajrami ha dovuto abbandonare prematuramente il terreno di gioco.

Il giocatore del Sassuolo è stato sostituito dal tecnico Sylvinho al 67′ esimo della ripresa. Bajrami è infatti uscito zoppicante dal campo dolorante alla gamba destra. Dionisi e la società sono in ansia attenderà ora notizie dallo staff medico della nazionale albanese per capire l’entità dell’infortunio e capire se il giocatore dovrà prematuramente abbandonare il ritiro della propria nazionale per ritornare in Emilia.

La vittoria dell’Albania non è l’unico risultato di ampio margine nel corso di questa prima serata di qualificazioni ad Euro 2024. Con lo stesso punteggio il Kosovo supera in trasferta Andorra, mentre la Norvegia rifila addirittura quattro gol a Cipro. La Spagna supera 2-0 la Scozia a Siviglia, stesso punteggio con cui la Polonia vince nelle Far Oer. Turchia corsara in Croazia per quella che è la prima gioia di Vincenzo Montella all’esordio sulla panchina turca.

Albania-Repubblica Ceca 3-0

Spagna-Scozia 2-0

Far Oer-Polonia 0-2

Andorra-Kosovo 0-3

Bielorussia-Romania 0-0

Cipro-Norvegia 0-4

Croazia-Turchia 0-1