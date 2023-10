Club contro la Nazionale: violate le regole della Fifa

Una nuova polemica è scoppiata nella penisola iberica dopo le ultime convocazioni del Ct della Nazionale

Luis De La Fuente ancora al centro delle polemiche. L’allenatore della Spagna, già bersaglio di pesanti critiche per il suo sostegno a Rubiales dopo lo scandalo del bacio, è di nuovo sotto attacco.

Questa volta però a far discutere non sono le sue scelte, ma il comportamento illecito che avrebbe applicato. Il Rayo Vallecano lo accusa infatti di aver scavalcato alcune regole imposte dalla Fifa per le convocazioni dei calciatori in nazionale. Dopo aver inserito due calciatori del club in questione nella pre-lista, Isi Palazòn e Alvaro Garcia, il commissario tecnico ha fatto marcia indietro, escludendo i due a favore del wonder kid Lamine Yamal e di Bryan Zaragoza, autore di una doppietta al Barcellona nell’ultimo turno. Una decisione che ha infastidito e non poco il club, che era pronto a celebrare la convocazione in nazionale dei suoi tesserati.

Gli applausi di sostegno a Rubiales

La decisione di Luis De La Fuente, che ha escluso i due calciatori nonostante non avessero problemi fisici, entrando in conflitto con le regole Fifa, non è la prima che fa discutere.

L’allenatore spagnolo infatti era stato oggetto di forti critiche già nel mese di settembre, in merito alla vicenda legata al bacio scandalo del presidente della Federazione Rubiales a una calciatrice della nazionale iberica. Il tecnico, secondo le accuse, avrebbe applaudito la scelta iniziale di Rubiales di non dimettersi, salvo poi fare dietrofront e scusarsi con la stampa. Una vicenda che aveva fatto molto discutere in Spagna e che aveva fatto piovere critiche sulla figura di De La Fuente.